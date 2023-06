Boa notícia! Todos os anos milhares de brasileiros são graduados em algum tipo de licenciatura e aguardam ansiosamente pela oportunidade de um concurso público na área a fim de consolidar sua carreira. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciou nesta última semana a abertura do concurso público a fim de preencher um setor da unidade. A oportunidade é única e o salário inicial é de quase R$ 15 mil. Não perca essa oportunidade e saiba todos os detalhes de como concorrer.

Concurso UNESP acaba de ser liberado salário de quase R$ 15 mil | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Unesp abre edital para preenchimento de vaga

A Unesp é uma das universidades mais renomadas do Estado de São Paulo. Nesta última semana foi anunciado a abertura do edital para o preenchimento da vaga de Professor Assistente, direcionado ao campus de Ourinhos.

O salário inicial é de R$ 14.761,02. Algo que chamou a atenção de muitas pessoas. Entretanto, para concorrer à vaga é necessário se encaixar em todos os requisitos estipulados pelo edital.

A vaga é destinada aos professores com formação em Geografia Humana, a fim de atuar juntamente ao Departamento de Geografia e Planejamento da Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação.

Para concorrer à vaga é necessário que os interessados cumpram alguns requisitos acadêmicos. Bem como a necessidade de ter no mínimo doutorado na área. A carga horária de trabalho é de 40 horas por semana.

Os interessados precisam desembolsar o valor de R$ 255 para ter a oportunidade de participar desta seleção. Visto que é possível que haja a isenção da taxa através do formulário de inscrição.

Inscrição e prova

Os professores interessados em concorrerem à vaga devem se inscrever através do site oficial da faculdade. As inscrições estão disponíveis até às 17h do dia 4 de agosto. Já é possível realizar a inscrição. Para acessar o site da universidade, basta ir no Google e procurar por “Unesp site oficial” ou através do link a seguir ‘www2.unesp.br’

A taxa de participação é de R$ 255. É possível solicitar isenção através do site oficial. Os candidatos irão passar por algumas etapas de prova: escrita, de títulos, didática e de análise e arguição do projeto de pesquisa.

Lembrando que o concurso é temporário, válido por apenas 06 meses, a partir do momento que for homologado o resultado final. Lembrando que a depender da administração da universidade, o período na instituição poderá ser prorrogado.

As atribuições dadas ao candidato aprovado são bem complexas. Partindo de simples orientações aos estudantes quando for solicitado à integrar bancas examinadoras quando for necessário. São tarefas árduas que precisam de fato de profissionais graduados e capacitados.

Para mais informações, é necessário ir no site da Unesp e procurar pelo EDITAL UNESP nº 33/2023.