Melhor vender seu iPhone antes que o preço caia pela METADE; veja a lista

Preço do iPhone – Um alerta se espalha entre os milhões de usuários do iPhone: vender seus dispositivos o mais breve possível, antes que os preços caiam pela metade. Esse comunicado, que pode parecer alarmista, tem fundamento na proximidade do lançamento do aguardado iPhone 15, um evento que tende a desvalorizar os modelos mais antigos de smartphones da Apple.

Milhões de proprietários de iPhone estão preocupados com a queda do preço após o lançamento do iPhone 15. Foto: divulgação

Redução no preço do iPhone

A gigante da tecnologia tem o lançamento do iPhone 15 programado para este outono, que incorporará as inovações mais recentes do novo sistema operacional da Apple, o iOS 17. Este sistema operacional abrigará uma gama de novas características e melhorias, que prometem incrementar a experiência do usuário. Contudo, como de costume após o lançamento de um novo modelo e sistema operacional, é esperado que o valor dos iPhones mais antigos sofra uma redução significativa.

Três modelos em particular, o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X, tendem a ser os mais afetados. Eles compõem o trio de iPhones que serão excluídos na última revisão do sistema operacional. Isso significa que, ao contrário de modelos mais novos, esses aparelhos não receberão os novos recursos oferecidos pela Apple.

A varejista americana SellCell, analisando os dados mais recentes, prevê que esses iPhones perderão considerável valor assim que o iOS 17 for lançado. Uma queda que pode acontecer já no próximo mês. De acordo com a empresa, os valores podem cair até 50% com a chegada do novo sistema operacional. Essa projeção é baseada no que ocorreu com o iPhone 6s e o iPhone 7 quando o iOS 16 foi lançado, e esses dispositivos perderam suporte. Os modelos 6s e 7 tiveram uma queda média de 42,8% em seu valor em relação ao valor restante, após a Apple lançar a atualização do iOS 16 em setembro do ano passado.

Desvalorização

A situação é preocupante não apenas pela desvalorização dos aparelhos, mas também pela segurança dos dados dos usuários. “Nem o iPhone X nem o iPhone 8 receberão a atualização do iOS 17, o que significa que os telefones também não receberão atualizações de segurança”, explicaram os especialistas da SellCell. Sem essas atualizações, os proprietários e seus dados podem estar mais expostos a ataques mal-intencionados, como os de hackers. Consequentemente, esses modelos se tornarão obsoletos assim que a nova versão do iOS for lançada ao público.

Essa obsolescência poderá “ser um desastre” para os proprietários dos iPhones X e 8 que podem estar planejando vender seus dispositivos nos próximos meses. “Como a Apple não oferece mais suporte aos dispositivos, a demanda cairá significativamente”, afirmaram os especialistas. Isso significa que os proprietários do iPhone 8 ou X podem acabar com um dispositivo que vale muito menos do que antes do anúncio do iOS 17, potencialmente até 50% de seu valor pré-anúncio.

A Apple ainda não divulgou oficialmente quando o iPhone 15 será lançado, o que aumenta a incerteza para os proprietários dos modelos mais antigos. Os fãs mais fervorosos da Apple estão estudando as datas anteriores de lançamento do iPhone para especular que o iPhone 15 poderia ser lançado nos dias 5, 6, 12 ou 13 de setembro deste ano. Por enquanto, o conselho é ficar atento e, se possível, adiantar a venda dos modelos que perderão suporte.

