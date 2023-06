IA do BEM: 7 ferramentas inteligentes para professores e alunos

Muitos enxergam com maus olhos as novas inteligências artificiais que estão surgindo por aí. Temem que a mão-de-obra humana seja substituída pela tecnologia, já que são capazes de executar tarefas que profissionais são contratados e pagos para realizar. O ChatGPT, por exemplo, consegue escrever textos com diversos tipos de linguagens, ocupando o papel de redatores e produtores de conteúdo.

Contudo, as IAs não precisam ser vistas sempre sob um viés negativo. Em vários casos, podem ajudar no trabalho das pessoas, agilizando o serviço e servindo como meio de consulta. Tudo depende de como são utilizadas e por quem.

Conheça 7 ferramentas de IA que ajudam professores e alunos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Conheça 7 ferramentas valiosas para professores e alunos

Veja abaixo 7 ferramentas que utilizam inteligência artificial, que facilitam e muito o trabalho na área da educação, tanto para os professores quanto para os alunos.

1. Quillbot

Essa ferramenta tem como objetivo ajudar os alunos que desejam melhorar suas habilidades de escrita em inglês. Ela permite melhorar a estrutura das frases, sendo útil para aqueles que possuem maior dificuldade e pouca confiança na língua estrangeira.

2. Voicemaker

Essa ferramenta converte textos em áudios. Assim, os usuários podem transformar seu conteúdo escrito em arquivos de áudio no formato mp3 e outros compatíveis.

3. Canva

O Canva funciona como o photoshop. Com ele, os alunos e professores podem criar suas próprias imagens para seus projetos, de forma mais fácil e prática.

Anteriormente, a busca por imagens era demorada e cansativa.

4. Ted-Ed

Através dessa plataforma de educação, baseada em inteligência artificial, os alunos possuem a oportunidade de acessar uma variedade de conteúdos educacionais, como palestras, vídeos e aulas, que são selecionados e recomendados conforme suas necessidades e interesses.

5. Wolfram Alfa

Esse é um mecanismo de conhecimento computacional, que oferece recursos que são úteis para estudantes de física, química, etc.

Para os alunos essa ferramenta é uma “mão na roda”, pois têm a capacidade de responder perguntas factuais, resolver questões de matemática e analisar dados.

6. MindMeister

Através dessa ferramenta colaborativa de mapeamento mental, o estudante consegue visualizar o que planejou, facilitando o brainstorming e organização de ideias.

É possível com essa inteligência artificial, exportar os mapas mentais para usar em apresentações ou estudos posteriores. Permitindo, dessa forma, uma flexibilidade maior.

7. Evernote

O evernote serve para criar e adicionar anotações e documentos em formato PDF, salvar artigos da web e elaborar lista de tarefas.

Com isso, fica mais fácil de organizar os conteúdos e melhorar a produtividade e eficiência nos estudos.

Veja mais: Impacto global: NOVA LEI de controle da inteligência artificial é aprovada

Como funciona a inteligência artificial?

A inteligência artificial funciona da seguinte forma: por meio da coleta e da combinação de um grande volume de dados seguido da identificação de determinados padrões nesse conjunto de informações. Através desse processo, com a utilização de algoritmos pré-programados, o software é capaz de tomar decisões e realizar tarefas de maneira autônoma.

O dois principais métodos que as IAs usam para reproduzir o comportamento humano são: o machine learning e o deep learning.

O primeiro é conhecido como aprendizado de máquina e acontece de maneira automatizada. A IA reconhece e reproduz padrões baseada na experiência prévia, que é adquirida através de algoritmos. Os mecanismos de pesquisa na internet são um bom exemplo disso.

O segundo é um subcampo do primeiro, que faz uso de redes neurais para emular o cérebro humano.

Veja mais: Instagram pode liberar novo recurso com INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; confira qual