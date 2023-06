Modalidade do Nubank apresenta empréstimos de até R$ 150 mil; como conseguir

Empréstimos no Nubank – Nubank, a renomada fintech brasileira, tem uma proposta inovadora para seus clientes: uma nova modalidade de empréstimo que utiliza o Tesouro Direto como garantia. Com potencial para revolucionar a maneira como os brasileiros emprestam dinheiro, essa oferta pode permitir valores de empréstimo de até R$ 150 mil. As taxas de juros mais baixas, comparadas às dos empréstimos tradicionais, são um dos grandes atrativos deste novo modelo.

O Nubank oferece uma modalidade de empréstimos com garantia em Tesouro Direto, permitindo aos clientes obterem valores mais altos e taxas de juros mais baixas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Nubank traz nova modalidade para empréstimos

O Tesouro Direto é um programa de compra de títulos públicos bastante popular entre os investidores brasileiros. Muitas instituições financeiras, incluindo o Nubank, oferecem essa opção de investimento. Ao comprar um título do Tesouro Direto, o investidor efetivamente empresta dinheiro ao Tesouro Nacional. Em troca, recebe juros e rendimentos ao longo do tempo. O Nubank, contudo, está dando um novo uso a esses títulos com seu empréstimo garantido pelo Tesouro Direto.

A principal vantagem desse tipo de empréstimo é que o investidor não precisa retirar o dinheiro do Tesouro Direto para obter o empréstimo, evitando o risco de desvalorização do título. O título do Tesouro Direto continua rendendo juros até o fim do empréstimo, fornecendo um certo nível de segurança financeira ao investidor. Além disso, o risco menor para o Nubank significa que eles podem oferecer taxas de juros mais competitivas do que as de empréstimos tradicionais.

Contratar esse tipo de empréstimo é um processo simples e totalmente digital, realizável pelo aplicativo do Nubank, disponível para dispositivos Android e iOS. Para solicitar o empréstimo, o cliente deve acessar a opção de empréstimo no aplicativo e indicar a finalidade do empréstimo. Em seguida, deve selecionar a opção “Empréstimo com investimento como garantia” e simular o valor desejado. O resumo do empréstimo, incluindo todos os valores pertinentes, é então enviado para revisão. Após a confirmação, o cliente só precisa digitar sua senha de quatro dígitos para concluir a solicitação.

A modalidade de empréstimo garantida pelo Tesouro Direto do Nubank permite ao cliente pagar o valor em até 48 meses. Uma das principais vantagens é que, durante o período de pagamento do empréstimo, o investimento do cliente em Tesouro Direto continua gerando rendimentos. No entanto, é importante notar que, se o cliente tiver vários títulos do Tesouro Direto, apenas o de maior valor será usado como garantia.

Atrasou o pagamento?

Em caso de atraso no pagamento de uma parcela do empréstimo, o título do Tesouro Direto serve como garantia e pode ajudar o cliente a regularizar sua situação. Após 20 dias do vencimento da parcela atrasada, o valor do título do Tesouro Direto pode ser usado para quitar o maior número possível de parcelas, incluindo juros e encargos. Este recurso demonstra mais uma vez o compromisso do Nubank em fornecer soluções financeiras flexíveis e amigáveis ao cliente.

Este novo tipo de empréstimo oferecido pelo Nubank é uma novidade notável no setor financeiro, e tem potencial para influenciar a maneira como os brasileiros interagem com empréstimos e investimentos. Além disso, destaca a capacidade do Nubank de inovar e adaptar-se às necessidades dos clientes.

