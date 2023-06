Criptomoedas promissoras para o 2º semestre! Elas podem render 100 mil dólares

Criptomoedas promissoras – No universo efervescente de oportunidades financeiras que é o mercado de criptomoedas, a proverbial aposta no Bitcoin ou Ethereum pode não ser a melhor escolha para quem procura retornos que transformem a vida. A verdadeira mina de ouro digital pode estar escondida nas moedas digitais menos conhecidas e muitas vezes esquecidas. Um mergulho mais profundo nessa realidade esclarece a verdadeira dimensão desse tesouro oculto.

As criptomoedas menos conhecidas, mas promissoras, têm o potencial de gerar retornos significativos para os investidores. Foto: divulgação

Estas criptomoedas são muito promissoras

Nos últimos 12 meses, o Bitcoin, que é talvez a criptomoeda mais conhecida, viu uma valorização de cerca de 10%. Embora isso pareça atraente, em termos práticos, um investimento de R$ 5.000 feito no início do ano teria hoje apenas um retorno modesto de R$ 500. Uma alternativa mais atraente neste cenário é olhar para as criptomoedas emergentes. Por exemplo, a criptomoeda KAS, em comparação, elevou a mesma quantia investida para R$ 242.950, em um período de tempo semelhante. Seus rendimentos saltaram incríveis 4.759% até 15 de junho, fazendo com que o aumento de 10% do Bitcoin parecesse um mero troco.

Neste caso, KAS não é uma exceção, muitas outras criptomoedas têm disparado ao longo do último ano. Por exemplo, a criptomoeda INJ viu uma alta de 314% e a RNDR, outro ‘nanico’ no mundo das criptomoedas, disparou 406%. Tais explosões de valor não são simples acidentes ou umcorrências isoladas.

A tarefa de descobrir qual criptomoeda tem o potencial para superar o Bitcoin e o Ethereum pode parecer desafiadora. No Brasil, contudo, há uma equipe de especialistas dedicada a minerar criptomoedas potenciais que podem proporcionar retornos substanciais. Esta equipe está em operação desde outubro de 2017 e é atualmente liderada pelo analista CNPI Vinícius Bazan.

Desde a criação desta equipe, a valorização do Bitcoin tem sido de 478%. Mas as valorizações conseguidas com outras criptomoedas têm sido ainda mais impressionantes. Em 30 de setembro de 2021, Bazan e sua equipe enviaram um alerta de compra para seus leitores para investirem em ativos digitais conhecidos como MANA e SAND.

Nos dois meses seguintes, o lucro dos investidores saltou mais de 1.000%. Os rendimentos foram tão expressivos que R$ 400 poderiam se transformar em até R$ 5.646, R$ 1.000 em R$ 14.115 e R$ 3.000 em até R$ 42.330. Essas recomendações anteciparam até mesmo um artigo da revista Forbes, que mencionou as duas criptomoedas apenas em novembro.

Mutiplicações exponenciais

De acordo com Bazan, o atual cenário sugere que pode estar surgindo uma nova onda de multiplicações exponenciais com criptomoedas. Existem dois fatores que fortalecem esse argumento.

Primeiro, a provável iminente queda das taxas de juros nos EUA. Desde 2021, a inflação tem disparado em todo o mundo, levando muitos bancos centrais a aumentarem as taxas de juros. Isso tem efeitos sobre os investimentos de risco, como as criptomoedas. No entanto, os sinais recentes apontam para uma desaceleração da inflação americana. A perspectiva de juros mais baixos poderia abrir espaço para um disparo nos preços das criptomoedas.

O segundo fator é o evento conhecido como halving do Bitcoin. Esse é um mecanismo programado que reduz pela metade a quantidade de Bitcoin produzida a cada 4 anos, controlando a inflação da criptomoeda. Historicamente, cada halving tem precedido um ciclo de valorização, em grande parte devido à lei da oferta e demanda. O próximo halving está programado para o próximo ano e, tradicionalmente, os maiores ganhos são capturados por aqueles que investem um ano antes do evento.

O otimismo de Bazan com o Bitcoin não é tanto com a moeda em si, mas com a correlação direta que o mercado de criptomoedas tem com o movimento do Bitcoin. Quando o Bitcoin sobe, as outras criptomoedas menores tendem a subir ainda mais. Em janeiro, enquanto o Bitcoin valorizou 42%, 11 das 16 criptomoedas identificadas por Bazan e sua equipe subiram mais que o Bitcoin.

Com a inflação dando sinais de recuo nos EUA e o próximo halving do Bitcoin se aproximando, Bazan acredita que quem investir em um portfólio de criptomoedas cuidadosamente selecionadas pode enriquecer a partir deste mês. Com base nisso, Bazan decidiu liberar o acesso à sua carteira de criptomoedas de alto potencial, com objetivo de buscar 100 mil dólares de lucro. Este acesso será disponibilizado no dia 26 para qualquer brasileiro que quiser assistir à transmissão. Em um mercado volátil como este, o timing é crucial para aproveitar essas oportunidades de valorização exponencial.

