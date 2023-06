Novo Bolsa Família: veja quem recebe a partir de HOJE

Novo Bolsa Família em junho – Em uma ação que reforça a proteção social e econômica de famílias de baixa renda em todo o país, o governo federal começará a pagar, nesta segunda-feira, 19 de junho, uma parcela adicional do Bolsa Família. Esta é uma atualização significativa do programa, que agora fornecerá um bônus de R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos e também para aquelas com gestantes.

Bolsa Família terá novo valor?

De acordo com informações fornecidas pelo governo, o valor médio do benefício para junho será de R$ 705,40, um aumento significativo em comparação com a média de R$ 672,45 paga em maio. Esta alteração do valor médio do benefício evidencia o compromisso contínuo do governo em fornecer um apoio financeiro robusto para as famílias necessitadas, principalmente em um contexto de dificuldades econômicas amplificadas pela pandemia.

Estima-se que, no total, 21,2 milhões de famílias serão beneficiadas pelo programa este mês. Este número significativo de beneficiários, que ultrapassa 54 milhões de pessoas, receberá repasses que somam quase R$ 15 bilhões, conforme detalhado pelo governo. Todos os beneficiários receberão pelo menos R$ 600 por mês, um aumento em relação aos valores anteriores.

A partir de março, o programa Bolsa Família passou a incluir um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Agora, esta atualização estende o adicional de R$ 50 para famílias que têm crianças entre 7 e 18 anos e também para as famílias com gestantes. Esse acréscimo reflete a intenção do governo de assegurar que o programa continue sendo uma fonte de apoio confiável para as famílias de baixa renda, especialmente aquelas com crianças e gestantes.

O programa Bolsa Família realiza uma atualização mensal para identificar as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício. Para ser elegível, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Este cadastramento é feito nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, que fornecem o suporte necessário para as famílias que desejam se inscrever.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições relacionadas à saúde e à educação. As crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem frequentar a escola regularmente. As gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal. As crianças até seis anos devem ter um acompanhamento nutricional regular, incluindo a medição de peso e altura. Além disso, a família deve manter a caderneta de vacinação atualizada.

Programa foi reformulado

O novo Bolsa Família, que começou a ser pago em março, atualizou o critério de renda para entrada no programa. Famílias com renda de até R$ 218 por pessoa agora são elegíveis para o benefício, um aumento em relação ao limite anterior, que era de R$ 210 por pessoa.

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família para junho é estabelecido de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Por exemplo, o pagamento para aqueles com NIS terminado em 1 começará em 19 de junho, enquanto os beneficiários com NIS terminado em 2 receberão o pagamento em 20 de junho, e assim por diante até 30 de junho para aqueles com NIS terminado em 0.

Os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar o valor do benefício por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Além disso, é possível realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa. Os beneficiários têm um prazo de até 120 dias para fazer o saque do benefício. Essas facilidades e flexibilidades ajudam a garantir que os beneficiários tenham acesso fácil e conveniente aos fundos que lhes são devidos, contribuindo assim para a eficácia do programa Bolsa Família.

