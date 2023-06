Você tem CadÚnico? Saque de R$ 1 mil disponível na Caixa

Novo saque disponível na Caixa? Uma nova oportunidade se abre para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, um dos principais programas sociais do governo federal. Agora, além dos benefícios regulares, é possível solicitar um bônus especial de R$ 1.000. No entanto, para garantir o recebimento deste bônus, os usuários precisam ser ágeis, e devem também cumprir as mesmas regras de elegibilidade do Bolsa Família. Vamos nos aprofundar nesse assunto e entender como se pode fazer para se inscrever e garantir esse benefício.

Para receber o bônus de R$ 1 mil, é necessário realizar o saque por meio de um caixa eletrônico autorizado. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Caixa oferece saque pelo CadÚnico?

Essa iniciativa é parte dos esforços contínuos do governo federal para melhorar o bem-estar e o futuro das crianças do Brasil, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade. O bônus de R$ 1.000 é composto por três benefícios específicos do Bolsa Família: uma parcela mensal de R$ 600, uma adição de R$ 150 por cada criança de até 6 anos na família, e um adicional de R$ 50 destinado a jovens entre 7 e 18 anos e também a gestantes.

O Cadastro Único (CadÚnico) é um instrumento fundamental para acessar este e outros benefícios do governo federal. Para se inscrever no CadÚnico e, por consequência, tornar-se elegível para o bônus de R$ 1.000, é necessário que a renda de cada membro da família não ultrapasse meio salário mínimo, que atualmente é de R$ 660.

Caso este critério de renda seja satisfeito, um representante da família deve se dirigir ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo, levando consigo um documento de identificação. No CRAS, especialistas em assistência social estarão disponíveis para orientar o representante da família durante o processo de inscrição no CadÚnico.

No entanto, para ser elegível para receber o bônus de R$ 1.000, além de estar inscrito no CadÚnico, é necessário que a renda média por pessoa na família não ultrapasse R$ 218. Para calcular isso, basta somar a renda total da família e dividir pelo número de membros. Se o valor resultante for igual ou inferior a R$ 218, o bônus pode ser solicitado.

Requisitos

Além dos critérios financeiros, existem também requisitos nas áreas de saúde e educação que devem ser cumpridos para a elegibilidade ao bônus. Dentre esses, destaca-se a necessidade de um acompanhamento pré-natal adequado para as gestantes e a observância do calendário nacional de vacinação, a fim de garantir a imunização correta das crianças.

A avaliação regular do estado nutricional das crianças menores de 7 anos também é um requisito. Além disso, existe uma exigência de frequência escolar mínima: para crianças entre 4 e 5 anos, essa frequência deve ser de no mínimo 60%, enquanto que para jovens entre 6 e 18 anos que ainda não concluíram a educação básica, a frequência exigida é de 75%.

Por fim, é de suma importância que a família mantenha as informações do CadÚnico sempre atualizadas. Essa atualização deve ocorrer pelo menos a cada 24 meses, permitindo assim o monitoramento e a gestão adequada do programa por parte do governo. Com todas essas informações, fica claro que essa é uma grande oportunidade para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, mas que também exige responsabilidade e comprometimento para que se possa usufruir dos benefícios oferecidos.

