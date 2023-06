Sinais assustadores: COMO o colesterol alto pode causar a perda de um membro

O colesterol é uma substância de suma importância para o bom funcionamento do organismo, devido a isso, muita das vezes os perigos do excesso da substância no corpo humano acaba sendo negligenciado pelas pessoas, o que pode acabar em situações mais graves, como a perda de algum membro. Por isso, é importante conhecer os sintomas e como se prevenir desse ‘mal’ tão prejudicial.

Confira a pior coisa que pode acontecer com os níveis de colesterol altos | Imagem de congerdesign por Pixabay

Quais os tipos de colesterol?

O colesterol tem um importante papel na produção de hormônios e também na formação de membranas celulares como também na síntese de vitamina D. Contudo, os altos níveis da substância podem acabar causando grandes danos ao corpo humano. Existem dois tipos de colesterol, a saber:

LDL: O primeiro possui uma baixa densidade, por conta disso, é conhecido como colesterol ruim. No momento que há um acúmulo do LDL na corrente sanguínea, as placas de gordura começam se acumular nas paredes das artérias e isso pode levar à obstrução delas.

HDL: Já o segundo tipo, possui uma alta densidade e por conta disso, é tido como ‘colesterol bom’, sua principal função é remover o excesso de LDL das artérias e levá-lo de volta ao fígado, para que ele venha a ser eliminado. Portanto, o alto nível dele pode significar menos chances de doenças cardiovasculares.

Veja também: Espermatozoides De Elite: IA Consegue Selecionar Apenas Os “Campeões”

É possível prevenir o alto colesterol?

Sim, é totalmente possível realizar a prevenção em questão, para isso, basta adotar pequenas mudanças no estilo de vida, a saber:

Diminuir o consumo de gorduras, principalmente, as saturadas;

Não consumir gorduras trans;

Incluir na dieta alimentos que sejam ricos em ácidos graxos ômega 3;

Incluir na dieta fibras solúveis, como as encontradas em frutas e legumes;

Aumentar o ritmo de exercícios físicos;

Caso seja fumante, parar desse hábito.

Com esses pequenos hábitos, as chances de desenvolver alguma doença relacionada aos altos índices de colesterol são baixíssimas.

Veja também: Descubra A Verdade Científica Por Trás Do Frio Na Barriga; Ele Revela O Amor?

É possível amputar algum membro do corpo devido a doença?

De acordo com alguns estudos, é totalmente possível, por isso, sempre que houver alguns sinais incomuns nas extremidades do corpo, isso pode ser um alerta para problemas mais graves envolvendo o colesterol. Isso acontece por conta que o aumento do nível de colesterol ruim pode restringir o fluxo de sangue para essas regiões, causando dor.

O sintoma em questão pode ser apenas o início da doença arterial periférica, que é uma condição que vai sendo causada ao decorrer do tempo. Quando a DAP começa a mostrar seus primeiros sinais, as primeiras regiões que são afetadas são mãos e pés, e até mesmo atividades básicas como caminhar se tornam difíceis.

Segundo a média Shipra Arya que é professora em uma universidade estrangeira, a DAP que não é tratada da maneira correta, pode ocasionar na perda dos membros. Por conta disso, é tão importante a mudança dos hábitos para que a doença não chegue nessa situação.