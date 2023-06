“Modo Avião” pode te tirar de FRIAS? Entenda para que ele serve

Para que serve o modo avião? Um recurso amplamente disponível, mas frequentemente mal compreendido em dispositivos eletrônicos modernos, como celulares, tablets e computadores, é o “modo avião”. Este recurso, que desativa todas as conexões de comunicação do dispositivo, incluindo telefonia, Wi-Fi e Bluetooth, é mais comumente associado a viagens aéreas – daí o nome. No entanto, o uso do modo avião estende-se além do ambiente de cabine, oferecendo várias aplicações úteis no dia a dia.

Ao viajar de avião, é essencial ativar o modo avião do seu dispositivo para garantir a segurança da viagem. Foto: divulgação

Modo avião como ferramenta nos smartphones

O conceito por trás do modo avião é bastante simples. Ao ativar este recurso, você essencialmente transforma seu dispositivo em um objeto offline. Todos os serviços de transmissão de dados, como telefonemas, mensagens de texto e navegação na web, são suspensos, deixando apenas funções básicas e não conectadas, como calculadora, leitura de e-books ou jogos offline.

Como o nome indica, a função primária do modo avião é fornecer uma maneira segura de usar dispositivos eletrônicos durante o voo. Existe uma crença comum de que os sinais transmitidos por celulares e outros dispositivos podem interferir nos instrumentos de navegação de um avião, potencialmente colocando o voo em risco. No entanto, a realidade é um pouco mais complexa.

Enquanto os temores de que celulares possam de algum modo desviar a rota de um avião ou causar uma queda são infundados, o verdadeiro propósito do modo avião tem mais a ver com minimizar possíveis distrações para a tripulação da aeronave. Com centenas de dispositivos tentando se conectar a torres de telefonia celular ao mesmo tempo, os sinais podem, teoricamente, congestionar as frequências usadas para comunicação entre o avião e a torre de controle. Embora essas interferências sejam pequenas, elas podem tornar as comunicações menos claras e, em situações de emergência, cada segundo conta.

O que é desativado?

Os detalhes exatos do que é desativado ao ligar o modo avião podem variar dependendo do sistema operacional do dispositivo. Por exemplo, em um smartphone Android, todas as comunicações de rede, incluindo o acesso à internet, Bluetooth e SMS, são desativadas. No entanto, em um iPhone com o sistema operacional iOS, os usuários ainda podem se conectar a redes Wi-Fi enquanto o modo avião está ativo.

Além de seu uso principal em viagens aéreas, o modo avião tem várias outras aplicações úteis. Uma delas é a economia de bateria. Como os dispositivos não estão constantemente procurando e tentando se conectar a redes, menos energia é usada, permitindo que a bateria dure mais tempo.

Portanto, o modo avião é um recurso valioso para a segurança das viagens aéreas e além. Desativando todas as comunicações de rede do seu dispositivo, o modo avião não apenas reduz as chances de interferência nas comunicações do avião, mas também pode ajudar a economizar bateria. Então, da próxima vez que você pegar um voo, ou simplesmente quiser que a bateria do seu telefone dure um pouco mais, lembre-se do modo avião. Embora possa parecer uma pequena mudança, o impacto pode ser gigantesco.

