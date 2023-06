Pare de bater cabeça! Veja como consultar o SCORE de crédito

É comum, hoje em dia, a contratação de crédito de várias modalidades. Como exemplo estão cartões de crédito, empréstimos, crediários, financiamentos, entre outros.

O bancos consultam os birôs de crédito, que fazem uso de um sistema chamado score para avaliar o perfil de consumidor dos clientes.

Saiba aqui como consultar seu score de crédito e como isso funciona.

Descubra aqui como consultar o score de crédito. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Entenda o que é o score do cpf

O score é uma pontuação criada pelos órgãos de proteção ao crédito, os chamados “birôs de crédito”, para classificar os clientes em níveis de adimplência. Funciona como um reflexo do relacionamento do cliente com o mercado de crédito. Se houver mudanças no comportamento do crédito, o score também varia.

Serve para classificar os bons e maus pagadores conforme o perfil de consumo. É analisado, por exemplo, se o cliente paga as contas em dia ou com atraso.

Os bancos sabem se estão fazendo um bom negócio ao conceder crédito para aquela pessoa através da pontuação do cpf. Ou seja, quanto maior for o score do cpf, maior e melhor a oportunidade de crédito.

Para calcular o score é levado em vista alguns fatores relacionados ao histórico de crédito do consumidor.

Saiba como consultar o score do crédito

Existem diversos meios para consultar o score de forma gratuita por meio de um cadastro simples. São eles: Serasa, SPC, Boa Vista, Quod, Foregon. Você pode acessar o site ou aplicativo.

Na Serasa você também pode consultar seu score pessoalmente em agências do correio, porém este serviço é pago. É possível consultar seu cpf e de outras pessoas, além de consultar também seu cnpj.

Cada tipo de consulta tem uma taxa diferente. Veja os valores abaixo:

Meu Serasa (para consultar o score do seu CPF): R$ 14

Você Consulta Pessoas (consulta do CPF de terceiros): R$ 21,60

Você Consulta Empresas (consulta de CNPJs): R$ 21,60

É importante dizer que o pagamento só pode ser feito em dinheiro. Você receberá um relatório com informações sobre dívidas, negativação, cheques sem fundos, protestos, ações judiciais, participação em falências.

Qualquer dúvida, é entrar em contato com a Central de Atendimento Serasa Consumidor através do telefone 3003 6300, de segunda a sexta, das 8h às 20h.

Ainda pode consultar o score via carta ou procuração. No caso de carta, precisa ser escrita à mão e contenha número do RG e cpf do titular (com cópia), assinatura com firma reconhecida em cartório e endereço completo para resposta. Nesse caso a consulta é gratuita e apenas o titular pode solicitar. O endereço para envio da carta é Av. Doutor Heitor José Reali, 360 – CEP 13571-385, São Carlos, SP.

No caso de consulta por procuração, o procurador precisa ir numa agência física Serasa trazendo a procuração (original e cópia autenticada) assinada pelo titular do cpf com firma reconhecida em cartório, cópia simples da procuração documento original com foto do procurador em questão (RG, Carteira de Trabalho ou CNH). Só poderá consultar o cpf do titular da procuração e é preciso confirmar na agência se este serviço é gratuito.

Também é possível consultar o score utilizando apenas o cpf, no birô de crédito de sua preferência, mas pra isso você precisa ser o titular.

Geralmente, quem consulta o score são os bancos ou instituições financeiras para saber se concedem ou não o crédito para a pessoa ao descobrir se ela mantém uma relação saudável com ele.

Contudo, você também pode consultá-lo para acompanhar e compreender os fatores que influenciam na sua pontuação.

