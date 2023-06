Bolsa auxílio promete garantir a permanência dos alunos no ensino médio

O governo brasileiro está sempre em busca das melhores iniciativas para ajudar a população, das mais diversas formas. Muito é feito por meio do SUS, por exemplo, para quem necessita de atendimento médico gratuito. E agora, ao que tudo indica, muito em breve serão adotadas novas soluções, mas desta vez focadas especificamente nos estudantes do ensino médio.

E tudo isso possui um embasamento extremamente válido, conforme é possível notar por meio dos tópicos a seguir.

É muito importante que os jovens fiquem no ensino médio até o fim | Imagem: Sam Balye / unsplash.com

O foco está em combater a evasão escolar no ensino médio

Por conta da realidade pela qual o país tem passado, infelizmente é muito comum que boa parte dos estudantes simplesmente abandone o ensino médio regular, a fim de poder procurar um trabalho e ajudar financeiramente dentro de casa. E foi diante desse contexto que o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que existem muitos projetos em estudo, no que diz respeito a tentar tornar a evasão escolar cada vez menor.

O ministério, de modo geral, defende que seja criada uma espécie de bolsa financeira, para auxiliar os alunos a permanecerem frequentando o ensino médio nas escolas.

Trata-se de uma afirmação que foi feita especificamente em uma entrevista concedida ao Roda Viva, famoso programa da TV Cultura, e que foi exibida mais especificamente no último dia 12, segunda-feira.

A respeito das discussões sobre este assunto

Durante a conversa a respeito desse tema, Camilo Santana frisou que as políticas públicas pautadas nesse foco já estão em fase de discussão interna e até mesmo acabam por extrapolar o Ministério da Educação, considerando o fato de que elas englobam muitos ministros que fazem parte do governo Lula.

O ministro afirmou acreditar que se trata de algo fundamental atualmente, mas que não deixa de ser necessário ter os investimentos e os recursos necessários.

Como forma de exemplificar essa necessidade de fazer um investimento que seja massivo no que diz respeito ao ensino médio, Santana falou do período em que atuou como governador no estado do Ceará: em seu mandato, os alunos que frequentavam o ensino médio nas escolas públicas receberam chips de conectividade e tablets para ajudar no processo de aprendizagem.

Esta ação compõe o programa denominado Ceará Educa Mais: Conectividade, e tem como objetivo garantir que os estudantes tenham mais acesso ao aprendizado, visando ainda fazer com que eles permaneçam no ensino médio regular até que este seja finalizado.

Demais temas citados durante a entrevista ao Roda Viva

No decorrer da entrevista concedida ao programa Roda Viva, o atual ministro da Educação ainda tratou de outros temas, relacionados ao chamado Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e ainda respondeu a diversas perguntas.

Perguntas essas relacionadas a comparações feitas entre a sua gestão e a do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Demais temas, também ligados à área educacional no país, também foram abordados.

