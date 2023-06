Não é raro alguns brasileiros colecionarem moedas antigas. Seja da década passada ou século passado, é possível encontrar itens muito valiosos. Algumas pessoas podem ser milionárias e sequer sabem. É importante estar atento ao mundo da compra e venda de moedas raras. Há quase 10 anos uma das moedas mais valiosas do Brasil foi vendida e o preço extrapolou os limites da imaginação humana. Leia mais sobre isso e mergulhe de vez no mundo dos numismatas.

A moeda mais valiosa do Brasil! O preço alcançado em um leilão vai te deixar DOIDO | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que algumas moedas valem tanto?

Oferta e demanda. Algumas moedas são tão raras porque são limitadas. Seja propositalmente ou de maneira involuntário, são vários os fatores que podem agregar valor em uma moeda. Seja um erro na escrita, uma falha no cunho, etc. Até mesmo uma assinatura de alguns dos presidentes do Banco Central.

Portanto, o quão mais rara for uma moeda, maior será o seu valor. Logo, significa que menos pessoas terão ela. Aumentando exponencialmente o seu valor de mercado. Esta moeda citada é a mais valiosa do Brasil, e o seu preço faz jus a isso.

É válido lembrar que nem sempre uma moeda antiga é rara ou valiosa. Uma moeda recente pode ser muito mais valiosa que uma moeda emitida há séculos atrás. A moeda em questão ela é muito valiosa não somente pelo seu período cujo fora emitida, mas pelo seu valor histórico.

Ademais, é bom guardar sempre as moedas comemorativas. Posteriormente podem valer muito dinheiro. No Brasil, o exemplo mais recente são as moedas das Olímpiadas de 2016. É bom guardar para filhos e netos.

Leia mais: Beneficiários de SP vão morar em casas populares do tamanho de ambulância

Esta moeda é a mais valiosa do Brasil

Entendendo um pouco mais sobre as moedas, de acordo com especialistas, a moeda mais valiosa do Brasil é a “Peça da Coroação”. Trata-se de uma moeda de ouro que vale 6.400 réis. Seu cunho foi feito em 1822 em homenagem À coroação de Dom Pedro I.

Sua raridade é muito notória porque foram confeccionadas apenas 64 unidades. Segundo historiadores o monarca não gostou da moeda porque na representação ele está com o busto encoberto.

Isso o deixava com uma leve aparência de um imperador romano, quando o desejo era que fosse com um uniforme militar. Pelo que tudo indica, há apenas 16 unidades restantes. Em 2014, um desses itens foi vendido em um leilão nos Estados Unidos.

Por se tratar de algo tão raro, o seu valor de mercado foi extraordinário. O sortudo que colecionou essa moeda por anos conseguiu vender o item por US$ 500 mil. Equivalente a mais de 2 milhões de reais na cotação de hoje.

Portanto, com certeza vale muito a pena guardar moedas antigas que podem ter sinais de raridade. Posteriormente podem ser vendidos por incríveis boladas.