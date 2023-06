Os efeitos surpreendentes do excesso de celular que você precisa conhecer

Cuidado com o excesso de tempo ao celular – Em um mundo cada vez mais digital, os telefones celulares tornaram-se instrumentos indispensáveis na rotina de quase todas as pessoas. No entanto, essa conveniência sem precedentes traz consigo uma série de riscos à saúde que vão desde problemas físicos até questões psicológicas, muitas vezes desconsideradas pelos usuários. Especialistas alertam para a necessidade de estabelecer limites para o uso desses dispositivos, dada a variedade de complicações que o uso excessivo pode acarretar.

Celular em excesso é perigoso?

Um dos primeiros sinais de uso excessivo do celular são os problemas de sono. O corpo humano necessita de descanso adequado para manter a saúde, com muitas condições médicas sendo rastreadas até a insônia ou ao sono de baixa qualidade. No entanto, os telefones celulares podem ser uma fonte significativa de interrupção do sono. A luz azul emitida pelos dispositivos pode suprimir a produção de melatonina, o hormônio que regula nosso ciclo circadiano, também conhecido como relógio biológico. Isso pode resultar em problemas para adormecer e manter o sono, o que pode ter implicações graves para a saúde ao longo do tempo.

Além disso, os celulares também podem ser terrenos férteis para uma variedade de germes e bactérias. Em uma pesquisa realizada pela DeVry Metrocamp em 2017, foram identificadas mais de 20 mil espécies de germes em aparelhos celulares. Entre eles, estavam microrganismos que podem causar doenças como infecção urinária, conjuntivite, diarreia, infecções estomacais e até meningite. A facilidade com que os telefones celulares podem ser contaminados e a proximidade com que são mantidos ao corpo fazem deles um vetor potencial para uma variedade de doenças.

O uso prolongado de celulares também pode levar a problemas físicos, especialmente com relação à postura. O hábito de manusear o celular por longos períodos de tempo pode sobrecarregar as partes superiores do corpo, especialmente a coluna cervical. Isso pode resultar em má postura, a qual, com o tempo, pode causar desconforto e dor crônicos.

Síndrome do pescoço de texto

A chamada “síndrome do pescoço de texto” é uma das patologias decorrentes dessa prática que tem preocupado os médicos, devido ao seu aumento de incidência, especialmente entre os jovens. Frequentemente, as pessoas podem se queixar de dores persistentes, sem perceber que a causa pode ser o uso excessivo do celular.

Especialistas aconselham que, caso alguém reconheça esses sintomas em si mesmo, procure atendimento especializado o mais rápido possível. Um profissional de saúde será capaz de aconselhar sobre as melhores formas de lidar com os problemas, seja mudando os hábitos de uso do celular, seja buscando tratamento para as condições de saúde emergentes.

Apesar de todos esses riscos, a dependência de celulares não está diminuindo, em grande parte devido à sua conveniência e à variedade de aplicativos e serviços que eles oferecem. No entanto, com um maior entendimento dos riscos à saúde associados ao uso excessivo de celulares, esperamos que os indivíduos possam tomar decisões informadas sobre como e quando usar esses dispositivos. A consciência da necessidade de limitar o tempo gasto na frente das telas pode levar a uma melhor saúde física e mental a longo prazo, contrabalanceando as potenciais desvantagens deste instrumento cada vez mais onipresente em nossas vidas.

