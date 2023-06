Descubra se alguém te BLOQUEOU no WhatsApp; 6 dicas

Alguém de bloqueou no WhatsApp? Quem nunca se perguntou se foi bloqueado no WhatsApp? A incerteza de tal ação é comum, dado que o aplicativo não emite qualquer notificação ou comunicação quando isso ocorre. Apesar disso, existem indícios que podem ajudar a desvendar essa questão, trazendo à luz os possíveis sinais de que você foi excluído do círculo de contato de alguém.

Descubra se alguém bloqueou você no WhatsApp verificando se suas mensagens não estão sendo entregues. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Dá para saber se alguém me bloqueou no WhatsApp?

A primeira bandeira vermelha que pode sugerir um bloqueio no WhatsApp é se suas mensagens não estão sendo entregues à pessoa em questão. Isso pode ser identificado pelas pequenas marcas de verificação ao lado de cada mensagem. Quando uma mensagem é enviada, uma marca de verificação é exibida, uma segunda marca aparece quando a mensagem é entregue no telefone do destinatário. Se essas marcas não aparecerem ou permanecerem em um único tique, pode ser um sinal de que você foi bloqueado. No entanto, também pode indicar um problema de conexão, portanto, é preciso observar outros fatores para confirmar um bloqueio.

O status da pessoa e a informação “visto por último” também podem desaparecer se você for bloqueado. No entanto, este indicativo não é definitivo, pois o usuário em questão pode ter desativado essas informações nas configurações de privacidade do aplicativo, ocultando-as de todos os seus contatos. Portanto, o desaparecimento dessas informações pode ser tanto uma ação de privacidade quanto um possível sinal de bloqueio.

Outro indício importante que pode sugerir um bloqueio é a ausência da foto de perfil da pessoa em questão. O WhatsApp costuma ocultar a foto de perfil e a descrição de usuários bloqueados. Para verificar isso, uma opção é tentar acessar o perfil do contato. Se as informações estiverem ocultas ou não disponíveis, é possível que você tenha sido bloqueado.

Outros indicativos

As chamadas pelo WhatsApp são um outro teste crucial para elucidar a suspeita de bloqueio. Se suas tentativas de ligação não são atendidas ou não geram o som de chamada, pode ser um indicativo de bloqueio. No entanto, como acontece com outros sinais, isso não é conclusivo, pois a pessoa pode estar simplesmente indisponível ou com o telefone desligado.

Verificar o status online de uma pessoa pode ser uma estratégia útil para detectar um possível bloqueio. Se o status de um contato, que costumava ser visível para você, desaparecer repentinamente, isso pode ser um sinal de que você foi bloqueado.

Por fim, uma maneira eficaz de confirmar um bloqueio é tentar criar um grupo com a pessoa em questão no WhatsApp. Se, ao tentar adicionar a pessoa ao grupo, você receber uma mensagem informando que não é possível fazê-lo, é muito provável que você tenha sido bloqueado.

Entretanto, deve-se lembrar que esses indicativos, por si só, não são suficientes para afirmar com certeza que um bloqueio foi aplicado, pois podem estar relacionados a outros fatores, como questões de privacidade ou problemas técnicos. O ideal é observar uma combinação desses sinais para determinar com mais precisão a possibilidade de um bloqueio no WhatsApp.

