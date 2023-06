WhatsApp surpreende usuários com recurso inédito

Que o WhatsApp é um dos aplicativos mais usado no mundo, ninguém duvida. Inclusive, nesse exato momento certamente existem milhões de pessoas que estão fazendo uso dele, para objetivos diversos, sejam eles pessoais ou profissionais.

Ele também está sempre lançando novas funcionalidades que surpreendem os usuários e tornam ainda mais surpreendente a experiência de uso, e com o novo recurso anunciado não seria diferente.

Trata-se nada menos do que a possibilidade de compartilhar a tela, enquanto acontece uma chamada de vídeo: essa função realmente funciona e já está sendo comparada ao famoso Google Meet.

Mas como, afinal, ela funciona? Será que realmente vale a pena utilizá-la?

As respostas para estas e muitas outras perguntas estão nos próximos tópicos.

Recurso do WhatsApp tornará a comunicação entre os usuários ainda mais prática | Imagem: R.D. Smith / unsplash.com

Novo recurso do WhatsApp é realmente surpreendente

É oficial: recentemente o WhatsApp lançou um novo recurso que simplesmente irá permitir que seus usuários façam o compartilhamento de tela por meio de seus dispositivos, enquanto estão em uma chamada de vídeo. Inclusive, é uma função já há muito tempo utilizada em outros serviços, como o Skype.

Segundo o WaBetaInfo, que é um site especializado em notícias sobre esse app, esta funcionalidade já se encontra disponível para algumas pessoas que usam Android e já fizeram a instalação da versão beta, de número 2.23.11.19.

Um ícone pequeno, que estará exatamente na barra inferior relacionada ao menu de chamadas, oferecerá a possibilidade de compartilhar a tela. Assim que o usuário clicar nesse local, o WhatsApp simplesmente irá perguntar se deve gravar a tela em questão, de modo a enviá-la para a outra pessoa.

Basta que o usuário confirme, e tudo o que ele estiver vendo em sua tela aparecerá “do outro lado” da chamada, lembrando que o compartilhamento pode ser interrompido assim que o usuário desejar.

Trata-se de um procedimento muito simples, e que terá um funcionamento similar ao encontrado em outros apps, porém com recursos mais limitados.

Passo a passo de como usar o novo recurso do WhatsApp

Como mencionado acima, o processo para usar esta nova funcionalidade do WhatsApp será realmente muito simples, sendo composto por somente 3 passos.

O usuário deverá:

Abrir o aplicativo; Iniciar uma chamada de vídeo normalmente; Clicar no ícone de compartilhamento de tela.

Porém, como também foi mencionado, esta nova funcionalidade não necessariamente será compatível com as versões mais antigas do sistema operacional Android, da mesma forma que, na verdade, pode não funcionar em chamadas de vídeo com muitos participantes.

Além disso, também existe o risco de que a outra pessoa, caso esteja usando uma versão desatualizada do WhatsApp, não consiga visualizar a tela que está sendo compartilhada.

Tudo isso, de modo geral, apenas demonstra que a empresa ainda está em busca de melhorias, e sempre tentando aprimorar cada recurso lançado. Logo, antes de ser lançado para o público em geral, é muito provável que o recurso de compartilhamento de tela, especificamente, continue passando por testes, a fim de que chegue a todos os usuários de forma impecável e de fato contribuindo para que a experiência de uso do app seja cada vez melhor.

