Auxílio de um Salário Mínimo é disponibilizado para brasileiros desempregados

Qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse pelas iniciativas que são criadas pelo Governo Federal sabe que de fato o mesmo visa ajudar a população como um todo em diversos sentidos, incluindo os brasileiros desempregados.

Inclusive, justamente para esse público passou a existir uma nova proposta, extremamente interessante, sobre a qual é possível obter mais detalhes por meio da leitura dos próximos tópicos.

Em breve, os brasileiros desempregados estarão ainda mais amparados pelo governo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um verdadeiro amparo para os brasileiros desempregados

A criação de um auxílio financeiro que seja voltado para os brasileiros desempregados se resume em uma medida muito importante de amparo social, dando o devido suporte para aqueles que, por falta de um emprego, passam por dificuldades.

A proposta da oferta deste auxílio exatamente no valor de um salário mínimo vigente tem o objetivo de garantir o mínimo de qualidade de vida e de dignidade para essas pessoas.

No início de maio, mais especificamente no dia 1, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) anunciou um novo salário, no valor de R$ 1.320, sendo que tal notícia foi recebida com imensa alegria pela população. Afinal, um salário maior representa, também, um poder de compra maior.

Cabe ao Governo Federal criar e oferecer benefícios que de fato auxiliem quem está em situação de vulnerabilidade social. E, dentro desse contexto, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem desempenhado um papel extremamente importante.

Entendendo a proposta ligada a este auxílio

O INSS nada mais é do que o responsável por conceder diversos benefícios sociais, a exemplo do auxílio-doença, da famosa aposentadoria e também o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Este último, especificamente, é voltado para aquelas pessoas que são idosas e/ou possuem alguma deficiência que as impeça de trabalhar: o BPC lhes assegura um pagamento mínimo por mês, para que tenham acesso a serviços essenciais, como aqueles ligados à saúde e à alimentação.

Porém, a proposta voltada para o auxílio de um salário mínimo a ser pago para os brasileiros desempregados possui um objetivo diferente, estando focada em dar um apoio financeiro temporário para o cidadão cuja família, por causa da falta de renda, encontra-se vulnerável.

Vale frisar, inclusive, que esse auxílio deverá ser pago de forma muito criteriosa e responsável, tendo em consideração a sustentabilidade do programa e a capacidade financeira das contas públicas. Além disso, deverá existir uma política de estímulo à geração de empregos e qualificação profissional, de modo que o segurado consiga retornar ao mercado de trabalho.

A implementação deste auxílio de fato irá ajudar muito os brasileiros desempregados, mas necessita de coordenação e planejamento envolvendo diversos órgãos do Governo Federal.

É preciso, por exemplo, determinar quais serão os critérios de elegibilidade, e como o acompanhamento dos beneficiários será feito.

Lembrando que, ao que tudo indica, o famoso seguro desemprego continuará a existir, assim como a possibilidade do saque-rescisão, a ser feito quando o colaborador é mandado embora sem justa causa.

Ou seja: para entender de fato como e a partir de qual momento o auxílio começará a funcionar para os brasileiros desempregados (se imediatamente após a perda do trabalho, por exemplo) é preciso aguardar por mais notícias.

