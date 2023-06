Você pode estar nos 4 GRUPOS que recebem o Pis/Pasep de junho

Todos os trabalhadores que atuam com carteira assinada no Brasil possuem direito a diversos benefícios trabalhistas, e o recebimento do famoso abono do Pis/Pasep é somente um deles.

Esse pagamento sempre acontece levando em consideração algum ano anterior, chamado de ano-base, sendo que os repasses que estão acontecendo atualmente consideram 2021 dentro desse contexto.

Vale frisar, ainda, que existe uma separação: o Pis, especificamente, é pago pela Caixa Econômica Federal, sendo direcionado para quem trabalha em empresas da iniciativa privada. Já o Pasep é um programa similar, porém voltado especificamente para quem trabalha em empresas públicas, e é pago exclusivamente pelo Banco do Brasil.

E a boa notícia é que, conforme calendário que já havia sido divulgado pelo Governo Federal, já é possível saber quais são os grupos de trabalhadores que terão direito a saques agora no mês de junho.

Mais detalhes sobre isso podem ser conferidos a seguir.

Em 2023, o Pis/Pasep está considerando 2021 como ano-base | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais são os grupos que receberão o abono do Pis/Pasep no mês de junho

Todos os trabalhadores que aguardam pelos repasses do abono do Pis/Pasep já podem comemorar: o Governo Federal já autorizou que seja feita a liberação desse benefício tão especial para exatamente 4 grupos, ainda no decorrer de junho. Trata-se de uma ótima notícia tanto para quem trabalha no setor público quanto para quem trabalha no setor privado.

Os beneficiados esse mês, por sinal, serão os colaboradores de empresas privadas que tenham nascido em setembro ou em outubro, bem como os colaboradores de empresas públicas cujo número final da inscrição seja 6 ou 7.

São exatamente estes os 4 grupos de trabalhadores que poderão ter acesso ao abono do Pis/Pasep.

Qual é o valor pago pelo Pis/Pasep

O abono do Pis/Pasep tem como objetivo ajudar todos os trabalhadores brasileiros que estão com carteira assinada, de modo que eles possam ter mais auxílio financeiro no decorrer do ano. Porém, vale frisar que o valor pago não é o mesmo para todos: trata-se de algo proporcional, diretamente ligado ao período exato em que o cidadão trabalhou durante o ano-base.

De modo geral, cada mês que foi trabalhado corresponde a R$ 101 a serem recebidos, sendo que, caso tenha trabalhado pelo menos 15 dias em 2021, o trabalhador já terá direito a um mês cheio. Logo, quanto mais o cidadão trabalhou, mais irá receber, sendo que o pagamento de um salário mínimo vigente é destinado somente a quem trabalhou todos os 12 meses do ano em questão.

Ou seja: para saber quanto irá receber do Pis/Pasep, basta que o trabalhador divida o salário mínimo por 12 e, depois, multiplique o resultado pelo número de meses trabalhados em 2021.

A consulta relacionada ao Pis/Pasep pode ser feita online

Outra ótima notícia é que, agora, o Pis/Pasep também pode ser consultado pela internet, por meio da plataforma Gov.br, ou mesmo pelo app Carteira de Trabalho Digital.

Em poucos cliques o trabalhador consegue saber não só se tem direito ao repasse, mas também descobre qual é o valor que estará disponível para saque.

