COMUNICADO Caixa: grande benefício liberado aos clientes

A Caixa Econômica Federal e o programa de fidelidade Latam Pass estão oferecendo um grande benefício aos usuários. Os clientes da Caixa podem receber até 30% de bônus na transferência de pontos dos cartões de crédito participantes do programa de pontos do banco para o Latam Pass.

Entenda aqui como vai funcionar a promoção, como e quem pode participar e mais detalhes aqui.

Saiba o benefício que a Caixa está liberando para seus clientes. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Entenda como funciona a promoção

A promoção da Caixa Econômica em parceria com o programa de fidelidade Latam Pass, chamada de “Caixa Pontos Extras” oferece a oportunidade dos clientes receberem bônus na transferência de pontos dos cartões de crédito da Caixa para o Latam Pass.

A promoção vai até o dia 30 de junho de 2023, abrangendo toda a última sexta-feira do mês. O clientes podem ganhar até 30% de pontos extras.

O clientes regulares do programa de fidelidade Latam recebem um acréscimo de 20% de pontos extras ao realizar as transferências. Já os clientes do clube Latam Pass ganham um bônus maior, ganhando 30% de pontos extras sobre os pontos transferidos.

Ou seja, a bonificação varia de acordo com a participação ou não no Clube Latam Pass.

Veja mais: A chave para uma bolada: SAIBA como receber até R$3 mil na sua conta Caixa

Saiba como participar da promoção

Para participar da promoção “Caixa Pontos Extras” e receber todos os benefícios oferecidos, tem que seguir tais instruções:

Acesse o site da campanha; No site, preencha o campo com seu CPF para ativar a oferta e garantir sua elegibilidade. Clique no botão rosa “Ative já a promoção” para confirmar sua participação na promoção. Realize a transferência dos seus pontos acumulados no Programa Pontos Caixa para o Latam Pass. Certifique-se de seguir os procedimentos adequados para a transferência, conforme instruções fornecidas pelo banco. Ao efetuar a transferência, você será elegível para receber 20% de pontos extras sobre os pontos transferidos. Se você for um cliente do Clube Latam Pass, receberá um adicional de 10% de pontos extras, totalizando 30% de bônus sobre os pontos transferidos.

Veja mais: Caixa Econômica abre o jogo e mostra como conseguir descontos na dívida

Quem pode participar da promoção?

A promoção é aberta aos clientes maiores de 18 anos, residentes de todo o território nacional, cadastrados no programa Latam Pass. A participação é voluntária e gratuita.

Veja mais: A chave para uma bolada: SAIBA como receber até R$3 mil na sua conta Caixa

Benefícios do clube Latam pass

Ao participar do clube Latam Pass você ganha vários benefícios, tais como:

3 anos de validade dos pontos;

10% bônus extras para transferências de bancos;

30% bônus multiplica;

30% desconto para comprar pontos.

Acumule pontos para viajar

Clientes Caixa ganham 70% de pontos extras no 4° mês de assinantura do Clube LATAM Pass. Acumule mais pontos para viajar escolhendo um pacote de viagem.

São mais de 75 destinos para dentro e fora do Brasil, a maior oferta de assentos do país para trocar seus pontos e um programa cheio de benefícios. Com voos diretos do país para 21 destinos internacionais e voos com conexão para outros 67 destinos em todos os continentes, com exceção da Ásia.

Quanto mais pontos acumula, mais serviços exclusivos conquista. Upgrades de cabine, acesso ao LATAM Lounge, bagagem prioritária, alteração de voo no mesmo dia do embarque, assistência preferencial, dentre muitas outras vantagens.