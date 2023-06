Você acredita? Salário mínimo de R$1.320 é o “suficiente” para os brasileiros

Já faz algum tempo que o Governo Federal estipulou um salário mínimo para todos os brasileiros. Todos os brasileiros que trabalham sob regime CLT possuem direito de receber um valor “X”. Caso o valor seja inferior ao estipulado a empresa pode responder na justiça. Lembrando que só possuem essa garantia os trabalhadores que atuam de carteira assinada. O salário mínimo aumentou pela segunda vez no ano, subindo para R$ 1.320. Será o suficiente?

Salário mínimo de R$1.320 é o suficiente para os brasileiros

Salário mínimo é o suficiente?

O salário mínimo é medido com base em alguns índices do Governo. Entretanto, sua base é em relação aos produtos básicos necessários para a sobrevivência dos brasileiros. Tal como vestuário, alimentação, educação, etc. Haja vista que tudo isso é medido anualmente.

Com base nisso, o salário mínimo é estipulado. E todo trabalhador sob regime CLT precisa ganhar acima deste valor, senão, a empresa responsável poderá responder judicialmente por isso.

Através de informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo presente em R$ 1.320 está um pouco distante do que seria o salário mínimo ideal. Se antes o salário era R$ 1.302, agora obteve o aumento de R$ 18.

Entretanto, mesmo assim ainda há uma grande distância entre o presente e o perfeito. Mensalmente o salário mínimo ideal aumenta, haja vista que a medida que os preços oscilam no Brasil há um súbito aumento no preço de todos os demais produtos.

Portanto, atualmente, o salário mínimo ideal seria de R$ 6.652. Este valor equivale a mais de cinco vezes o salário mínimo atual. Entretanto, “para muitos é o suficiente”.

Qual seria o valor ideal para os brasileiros?

O valor ideal para os brasileiros seria aquele valor que supre todas as necessidades básicas. Ou seja, não é para esbanjar ou ostentar valores, mas para viver dignamente. Até então, o valor era inferior a R$ 5 mil, com o passar dos anos, ultrapassou a casa dos R$ 6 mil.

No mês de janeiro, o valor mínimo ideal era de R$ 6.641. Em fevereiro era de R$ 6.547 e atualmente de R$ 6.652. Este aumento está diretamente relacionado à inflação no país.

Com o aumento do salário mínimo, espera-se que haja um maior poder de compra por parte dos brasileiros. Entreanto, na prática isso não acontece porque o valor usado para medição do aumento não é a inflação e o PIB.

Nos últimos anos uma outra fórmula está sendo usada. Dessa maneira, é necessário que haja uma nova maneira de reajustar o valor a fim de haja um pleno aumento do salário mínimo e em paralelo o súbito aumento do poder de compra dos brasileiros.