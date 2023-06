Já faz alguns meses que os brasileiros estão atentos as notícias do Governo. Está sendo liberado aos poucos o novo programa federal: o Carro Popular. Por mais que haja descontos a serem aplicados, ainda assim o cliente deverá lidar com taxas e encargos que podem aumentar bastante o preço final do veículo e das parcelas. Por esse motivo, é importante saber todos os detalhes de como funciona o financiamento.

Descubra o real valor para FINANCIAR carro zero com o novo desconto do governo | Image by Freepik

Como funciona o financiamento de um veículo?

O financiamento é uma espécie de empréstimo que o banco fornece a seus clientes. Costumam ter os juros um pouco mais baixos. Entretanto, o item financiado fica alienado ao banco até o término de todas as parcelas. Desse modo, algo é real: há juros.

O cálculo deve ser feito de acordo com os valores de mercado. Nos dias de hoje, variam entre 20,82% ao ano. Essa porcentagem está diretamente ligada ao valor das parcelas e preço bruto final do veículo. Lembrando que é necessário uma entrada mínima de 10%. Poucas empresas ofertam o crédito sem a entrada.

Por esse motivo, na maioria dos casos o valor final do veículo praticamente dobra. O recomendado é optar por modelos mais baratos presentes no mercado. A Fiat possui modelos mais acessíveis e com valores bem em conta. Como é o caso do Fiat Mobi Like. Com os descontos aplicados, está em R$ 58.990.

Outro exemplo é o C3 Live da Citroen. Com valores na casa dos R$ 62.990. São modelos com valores bem abaixos do mercado. Entretanto, uma das melhores opções de mercado são modelos da Fiat, que conta com descontos da própria montadora.

Como financiar um veículo com o desconto do Governo?

É importante entrar em contato com as montadoras parceiras. Um exemplo é a Fiat. Além do desconto do Governo a montadora está oferecendo R$ 2 mil. Totalizando aproximadamente R$ 10 mil em descontos. Isso acaba reduzindo significadamente o valor das parcelas.

Logo ao entrar em contato com a montadora, é necessário escolher o veículo desejado e a partir de então, dar início aos processos burocráticos. Durante a avaliação, serão apresentados os valores reais e financiados.

Lembrando que algumas montadoras possuem seus próprios bancos, facilitando o financiamento. As taxas ficam transparentes, e desse modo é possível verificar quais são os reais valores a serem pagos no fim do contrato.

Portanto: é necessário entrar em contato direto com as montadoras. Fiat ou Renault. Ambas são parceiras do Governo. Espera-se que o programa dure até o fim do ano e posteriormente seja renovado. A Fiat já está investindo em propagandas de incentivo para a compra dos veículos.