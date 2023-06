Passo a passo infalível para MUDAR a data de vencimento do seu cartão Nubank

O Nubank é um dos bancos mais queridos pelos brasileiros. Através de sua simplicidade, é possível obter crédito de maneira facilitada. Isso aumentou bastante o número de clientes adeptos. Entretanto, com isso surgiu uma necessidade constante: alterar a data de vencimento do cartão Nubank. Seja pela troca de emprego ou qualquer outro motivo que altere o dia do pagamento. A fim de não atrasar as parcelas, é importante alterar o vencimento dela.

Como funciona a data de vencimento do cartão de crédito?

O cartão de crédito é uma espécie de crédito bancário que os bancos fornecem a seus clientes. Entretanto, possuem uma data fixa de pagamento. A cada mês. O banco fornece um limite específico para cada cliente. No qual ele pode usar completo ou aos poucos.

Exemplo: se o limite for de R$ 1 mil. Ele poderá usar para comprar um produto de R$ 1 mil. Podendo parcelar ele em 10 vezes ou à vista no crédito. Caso seja parcelado, o valor da parcela será de R$ 100. Caso à vista, será de R$ 1 mil.

Desse modo, o cliente terá aproximadamente 7 dias para pagar a fatura. A partir do dia de fechamento da fatura. Caso a fatura vença no dia 10, o cartão fecha a fatura no dia 2/3. Ou seja, é necessário que aquela fatura seja paga até o dia 10.

Lembrando que ao comprar algo após o fechamento da fatura, o valor é pago apenas no próximo mês. Caso seja comprado algo ainda com a fatura aberta, o valor será repassado na fatura atual. Portanto, alterar a data de vencimento significa alterar o dia de pagamento da fatura.

Podendo escolher do início ao fim do mês. Alguns bancos mais tradicionais oferecem apenas dias específicos, isto é, no fim mês. Mas de qualquer modo, é possível ter organização e pagar corretamente.

Como alterar a data de vencimento do cartão de crédito?

É bem simples. Lembrando que após a troca da data de vencimento, só é possível realizar novamente a alteração após 4-6 meses. O passo a passo é bem simples e pode ser feito por todos os usuários que tenham um cartão de crédito ativo no Nubank.

Lembrando que é necessário que o cliente não tenha trocado a data de vencimento nos últimos 4 meses. Veja o passo a passo.

Entre no aplicativo Nubank;

Clique no ícone de perfil;

Clique em ‘Configurar’;

Clique em ‘Vencimento’;

Escolha a data, digite a senha e confirme.

Pronto. Caso a fatura já esteja próxima de fechar, com alguns dias em andamento, a partir do segundo mês será possível ver a mudança na data de pagamento. Caso contrário, a partir do próximo mês a data será alterada.

É necessário que a data seja alterada pelo titular. É importante que o procedimento seja feito corretamente e unicamente pelo aplicativo. Outros bancos seguem o mesmo padrão de alteração.