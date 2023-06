Mudança de vida: INSCRIÇÕES abertas para o concurso do Exército Brasileiro (R$ 8.000)

Não é de hoje que muitos brasileiros sonham em entrar no Exército Brasileiro. Agora é a chance de milhões de sonhadores. Estão abertas as inscrições para a preparação de oficiais e capelães. As inscrições estão abertas até o dia 2 de agosto, às 15h. Os salários variam entre R$ 7.490 e R$ 8.245. Sem contar com as demais gratificações. Ao todo são 197 vagas disponíveis entre serviços de saúde e oficiais.

Veja quais são as etapas do concurso. Imagem: pch.vector / FreePik

Concurso para o EB é anunciado

Os interessados em participar do concurso têm até o dia 02 de agosto. Os salários são variados e estão na faixa de R$ 7.490 e R$ 8.245. É possível mudar de vida ao passar em um desses concursos. A taxa de inscrição é de R$ 150. É possível pedir isenção.

Este é o primeiro passo para começar na carreira do EB. lembrando que a partir de então, o candidato será submetido a cinco fases. A primeira é a avaliação por meio de questões objetivas. São no total 60 questões. Os interessados possuem quatro horas para responder a todas as questões.

A prova irá acontecer no dia 3 de setembro. Logo em seguida, os candidatos aprovados serão submetidos a exames físicos e psicológicos. Entretanto, o resultado final só irá sair em março de 2024. O curso de formação irá durar 37 semanas e acontecerá em Salvador.

No caso dos capelães, haverá um período adicional de curso. Que irá acontecer no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Os alunos aprovados vão iniciar na corporação como primeiro-tenente aluno. Já os capelães irão começar na posição de aspirantes a oficial aluno.

A partir de então poderão crescer dentro do EB e chegar a cargos e patamares maiores. Lembrando que para crescer dentro do EB é necessário ser concursado. Os soldados que entram pelo Tiro de Guerra não têm tantas chances.

Leia mais: A chave para uma renda extra de até R$281 toda semana partindo do ZERO

Vagas são limitadas

É válido lembrar que as vagas são limitadas, mas abrangem uma grande quantidade de áreas. Concursos como esse são bem nítidos e acontecem sempre a fim de alcançar o máximo possível de pessoas. Portanto, desde o candidato que se formou no médio ao médico, poderão tentar.

Visto que há vagas para diversas áreas. Bem como saúde: medicina, enfermagem, odontologia, etc. Administração: direito, ciências contábeis e teologia. Ou seja, são áreas que abrangem um grande público.

Ser do EB garante não somente uma estabilidade financeira e profissional durante a carreira, mas até mesmo após a aposentadoria. O valor pago aos oficiais da reserva são bem altos e há inúmeros benefícios voltados à família.

Portanto, é o momento de se preparar e obter máxima aprovação na prova do EB a fim de conseguir garantir a tão sonhada vaga e atuar no temido Exército Brasileiro.