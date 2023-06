A sinistra isca no para-brisa: NÃO Confie em Aparências, mesmo sendo dinheiro

Vivemos em um momento extremamente dinâmico, interligado à tecnologia que não para de crescer em ritmo acelerado. E a verdade é que, com ou sem apoio tecnológico, a criminalidade também tem crescido de forma preocupante e criativa, como é comprovado por meio do famoso golpe da isca no para-brisa.

Trata-se de algo recente e consideravelmente perturbador, que envolve o veículo da vítima e dinheiro, sendo este último uma nota de R$ 50.

Inclusive, em um primeiro momento o motorista pode acreditar que se trata de um verdadeiro golpe de sorte. Mas, como é explicado por meio do artigo a seguir, é algo que foi planejado de forma meticulosa pelos criminosos.

Esta isca no para-brisa tem gerado uma imensa dor de cabeça para os motoristas | Imagem: Daria Medvedeva / unsplash.com

Como funciona o golpe da isca no para-brisa

Infelizmente, os criminosos possuem uma criatividade que parece não ter fim, e foi por meio dela que surgiu uma nova modalidade de golpe, que consiste basicamente na inserção de uma isca no para-brisa de um veículo.

Funciona basicamente desta forma:

Após cuidar de seus afazeres, o motorista volta para o carro e se depara com uma quantia em dinheiro junto ao vidro dianteiro, e até mesmo se alegre acreditando ser um golpe de sorte.

Porém, a situação logo se transforma em um pesadelo, assim que o cidadão sai novamente do carro para pegar a nota de R$ 50: alguém surge e simplesmente aproveita a oportunidade para fugir com o veículo.

Esse método tem se mostrado mais eficaz nos estacionamentos subterrâneos, nos quais normalmente é preciso de fato entrar no carro para visualizar seu para-brisa.

Como é possível se proteger deste golpe

A prevenção é a melhor maneira de cair em golpes, incluindo esse da isca no para-brisa.

E aqui vão algumas dicas de extrema importância que qualquer motorista deve seguir:

Ficar sempre alerta, e prestando atenção no que acontece ao redor. Se notar algo diferente perto do veículo, é melhor não se aproximar, e buscar ajuda; Parar o carro em locais onde o carro não fique isolado, e de preferência que sejam bem iluminados; Após entrar no carro, não sair dele novamente, mesmo que veja algo muito tentador no para-brisa; Informar as autoridades imediatamente, caso acabe sendo pego pela isca no para-brisa, fornecendo o maior número possível de detalhes; Compartilhar conteúdos como este artigo com pessoas conhecidas, de modo que elas também consigam se proteger; Se possível, instalar GPS ou alarme no carro, de forma a inibir a ação dos criminosos.

É de extrema importância ter consciência de que a segurança deve ser uma prioridade, e que ganhos inesperados, principalmente voltados para quantias mais atrativas, como R$ 50, quase sempre estão atrelados a algum tipo de golpe.

Mesmo havendo somente suspeitas, portanto, é importante recorrer às autoridades, mesmo que sejam os seguranças do local, por exemplo.

Aliás: a dica de não reagir também deve ser seguida.

Afinal, como explicado acima, o golpe da isca no para-brisa é finalizado quando o criminoso entra no carro e foge com ele. Porém, caso o motorista tente impedir essa ação, o cenário pode se tornar ainda pior.

