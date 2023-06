Pode comemorar! 5 adicionais do Bolsa Família caem neste mês

Adicionais do Bolsa Família – Em uma mudança significativa no programa Bolsa Família, o pagamento de junho promete atingir níveis sem precedentes na história do benefício. Com cinco novas adições confirmadas para o programa, os analistas preveem que o recorde do valor médio, registrado em abril, será superado.

Os adicionais do Bolsa Família de junho trazem benefícios extras para os beneficiários, aumentando o valor médio das parcelas. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família paga adicionais neste mês

A primeira novidade é o Benefício de Renda de Cidadania. Esse novo formato de cálculo de parcelas estabelece que cada membro de uma família inscrita no Bolsa Família receba um valor de R$ 142, até um total de R$ 600. Caso a família tenha mais integrantes, o valor continuará sendo acrescido, podendo alcançar até R$ 1.420.

Juntamente com o Benefício de Renda de Cidadania, surge o Benefício Complementar. Este adicional foi implementado para garantir um valor mínimo de R$ 600 para todos os beneficiários do Bolsa Família. Para ter direito a este benefício, a família deve ter no máximo quatro integrantes, pois assim não atinge a parcela mínima, sendo então complementado pelo governo com o Benefício Complementar.

Há, ainda, mais adições ao programa. O Benefício Variável Familiar irá conceder três valores específicos a grupos determinados: lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos. Cada um desses grupos receberá R$ 50, podendo alcançar até R$ 150, se todos os grupos estiverem presentes em uma única família.

O programa também continua com dois adicionais já existentes: o Benefício Primeira Infância e o Auxílio Gás. No primeiro, é concedida uma parcela de R$ 150 para cada criança de até seis anos. Já no Vale Gás, um total de até R$ 110 é depositado a cada dois meses, sendo que essa contribuição será liberada novamente neste mês de junho.

Repasses do programa

Os repasses do Bolsa Família são realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. A partir de 19 de junho, os pagamentos serão liberados de forma escalonada até o dia 30 do mês. Os beneficiários com NIS terminando em 1 receberão primeiro, seguidos por aqueles com NIS terminando em 2 no dia seguinte, e assim sucessivamente.

Outra mudança significativa é o retorno do décimo terceiro do Bolsa Família. Depois de quatro anos, os beneficiários do programa finalmente voltarão a receber este benefício adicional. Embora este depósito não seja feito em nível nacional, os beneficiários do programa em Pernambuco receberão um total de R$ 150 como décimo terceiro neste mês de junho. Essa medida, confirmada pela governadora Raquel Lyra, será liberada em conjunto com as parcelas regulares do programa.

Conforme declarado pela governadora, as famílias do estado que estão inscritas no Bolsa Família serão beneficiadas com o décimo terceiro. Para ser elegível para o benefício, é necessário que tenham participado do Auxílio Brasil por pelo menos seis meses em 2022. Portanto, o valor de R$ 150 será disponibilizado a este grupo no mês de junho. Isso representa mais um passo importante no fortalecimento do apoio social a famílias em situação de vulnerabilidade.

