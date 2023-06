Revire suas TRALHAS: moedas de 5 centavos podem SALVAR seu mês

Procure suas moedas de 5 centavos – Algumas moedas de 1 e 5 centavos que podem estar perdidas em seu cofrinho, carteira ou nos bolsos de calças antigas podem não ser tão insignificantes quanto você pensa. Imagine descobrir que essas moedas aparentemente sem valor, na verdade, podem valer mais de R$ 8 mil! Agora é o momento de começar a caçada por moedas perdidas em sua casa para encontrar possíveis tesouros.

Aquelas moedas aparentemente insignificantes de 1 e 5 centavos podem surpreender, valendo mais de R$ 8 mil quando são raras. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que estas moedas de centavos valem tanto?

O valor potencial de algumas dessas moedas é devido a defeitos raros de fabricação, tornando-as itens colecionáveis com alta demanda entre os numismatas – os colecionadores de moedas. Algumas moedas de 1 centavo de 1994 e 5 centavos de 1996 e 1997 possuem esses defeitos e podem render uma quantia considerável se vendidas para os interessados.

A moeda de 1 centavo, lançada em 1994, pode ser rara de encontrar hoje em dia, mas se você tiver a sorte de ter uma delas, ela pode render quase R$ 300. Isso acontece porque algumas das mais de 800 milhões de unidades feitas saíram com o reverso invertido. Esses erros de produção, ironicamente, podem tornar estas moedas mais valiosas para os colecionadores.

Da mesma forma, algumas moedas de 5 centavos de 1996 podem ser ainda mais valiosas. Um defeito de fabricação causou que uma de suas faces fosse substituída pela de uma moeda de 1 centavo. Esse defeito pode ser facilmente identificado pela borda da moeda, pois ela é maior que a de uma moeda regular de 5 centavos. As moedas com este tipo de falha podem valer até R$ 2 mil.

Parece que as moedas de 1 centavo foram as causadoras de uma série de “erros” que podem ajudar a melhorar sua situação financeira se você tiver sorte de encontrá-los. Por exemplo, as moedas de 5 centavos de 1997 também possuem um erro de fabricação que aumenta seu valor.

Erro de produção

Essas moedas foram produzidas, por um erro, nos discos das moedas de 1 centavo e, atualmente, podem ser vendidas por até R$ 700. Para verificar se suas moedas de 5 centavos de 1997 possuem esse tipo de defeito, é necessário verificar seu peso. A moeda original de 5 centavos pesa 3,27 gramas, enquanto a que foi produzida nos discos de 1 centavo pesa apenas 2,90 gramas.

Com o potencial de um pequeno cofrinho cheio de moedas de 1 e 5 centavos se transformar em um tesouro inesperado, vale a pena dar uma olhada em sua coleção de moedas antigas. Lembre-se, entretanto, que encontrar uma dessas moedas raras é um golpe de sorte, mas se você tiver alguma delas, poderá valer a pena visitar a casa de troca de moedas mais próxima de você.

É importante notar que o valor de uma moeda é determinado pela oferta e demanda no mercado numismático, então o valor que você pode obter por uma moeda rara pode variar. Consultar um especialista ou um numismata é sempre uma boa ideia se você acha que pode ter uma moeda valiosa.

Então, se você tem algumas moedas antigas em casa, pode ser hora de dar uma olhada nelas – você pode ter uma pequena fortuna esperando para ser descoberta. Quem sabe, talvez aquelas moedas de 1 e 5 centavos não sejam tão insignificantes quanto você pensava.

