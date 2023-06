Aviso para quem usa aplicativos de bancos; RISCOS envolvidos

Atualmente, todos os aplicativos de bancos são verdadeiros aliados dos brasileiros, ainda mais no que diz respeito às transações financeiras que precisam ser feitas com considerável frequência. A existência dessas ferramentas apresenta o grande benefício de diminuir a circulação de pessoas dentro das agências bancárias, uma vez que, literalmente na palma da mão, o cliente de qualquer banco consegue usar os mais diversos serviços.

Porém, mesmo existindo benefícios atrelados ao uso destas plataformas online disponibilizadas pelas instituições financeiras, deve-se considerar também a existência dos pontos negativos.

O risco de acontecer uma exposição de dados considerados sensíveis, por sinal, é apenas um deles, conforme será explicado no decorrer deste conteúdo extremamente relevante.

O uso dos aplicativos de bancos exige cuidados | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os aplicativos de bancos foram baixados milhões de vezes em um curto espaço de tempo

De acordo com os dados que foram divulgados pelo Bank of America, aproximadamente 15,4 milhões de downloads foram realizados somente no mês de janeiro (2023), no que diz respeito aos aplicativos de bancos, o que comprova que o uso desta ferramenta é irreversível e tende somente a crescer.

Afinal, cada vez mais pessoas preferem a praticidade de resolver tudo pela internet, mesmo se tratando das demandas relacionadas ao dinheiro.

Os dados ainda apontam que, nesse contexto de milhões de downloads, o Nubank obteve grande destaque: seu app foi baixado nada menos que 2,8 milhões de vezes, no período citado. O Banco Inter e o C6 Bank também estão na lista, sendo que cada um deles teve 1,5 milhão de downloads de seus respectivos aplicativos.

Se tratando de aplicativos de bancos, é preciso se atentar

Os especialistas reforçam que, com o aumento considerável do uso de aplicativos de bancos, os problemas começaram a ir além do “simples” roubo de dados.

Ubiratan Menezes, que trabalha como executivo de Cibersegurança e Soluções na Viva Security, por exemplo, explica que as complicações podem ser maiores para as empresas e que, de modo geral, uma vez tendo acesso aos dados pessoais os criminosos pode até mesmo sequestrar o usuário do app, a fim de exigir resgate. Isso sem citar outras complicações, conforme apontado em entrevista que o profissional concedeu ao portal Terra.

Outra questão muito importante a ser considerada diz respeito ao uso de APIs. Esta tecnologia é utilizada na transferência de recursos e, se houver qualquer falha no processo, as informações podem vazar, levando a grandes prejuízos financeiros.

A recomendação, neste caso, é que os usuários tentem recorrer a uma maior segurança para estas APIs, de modo que os aplicativos de bancos possam ser usados sempre com tranquilidade. O monitoramento de ameaças envolvendo esta tecnologia é feito pela Salt Security, por exemplo.

Por fim, é importante pontuar que a fragilidade de cada aplicativo já é conhecida pelo mercado, o que leva a crer que muito em breve poderá surgir uma solução ainda mais eficiente para estas ferramentas.

E, enquanto isso não acontece, cada usuário deve acompanhar atentamente suas notificações e transações, sempre usando cada app conforme a recomendação do próprio banco, para que problemas sejam evitados.

