Desenrola: como parcelar em 60 vezes dívidas de até R$ 5 MIL

Governo acaba de anunciar uma super novidade para os brasileiros que estão com seus nomes negativados e possuem dívidas de até R$ 5 mil, eles terão uma incrível chance de colocar suas finanças em dia, graças ao lançamento do programa ’Desenrola Brasil’, que tem por finalidade ajudar milhares de brasileiros a saírem da situação de inadimplência, a expectativa do governo é que pelo menos 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas, entenda.

Confira como é possível pagar suas dívidas em até cinco anos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O programa deverá ser dividido em duas faixas

A depender do valor da dívida, será possível que a pessoa consiga negociar e parcelar o valor em até cinco anos, o governo pretende que as renegociações iniciem já no próximo mês. Só o que está faltando agora é a realização de um leilão para que os credores que irão participar do programa possam participar. Aqueles que oferecerem um maior desconto, serão contemplados.

A faixa 1 do programa visa ajudar as pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que fazem parte do Cadastro Único. Para essas pessoas o governo oferece uma garantia nas negociações.

Lembrando que não são todas as dívidas que entrarão no programa, é preciso seguir à risca alguns critérios que foram estabelecidos pelo Governo Federal.

Quais as regras para participar do programa

Algumas regras foram criadas para que as pessoas possam ser atendidas pelo programa em questão, a saber, são elas:

Somente as dívidas cadastradas até o último dia do ano de 2022 poderão ser renegociadas;

O pagamento pode ser feito de várias maneiras, à vista ou por financiamento bancário, no último caso, o prazo é de até cinco anos;

Caso o usuário opte por parcelar o débito, ele não precisa dar entrada, sendo que a primeira parcela deverá ser paga após 30 dias;

No caso dos financiamentos, a taxa de juros será de 1,99% ao mês;

Caso o usuário não pague a dívida, seu nome pode voltar aos órgãos de proteção de crédito.

E para melhorar ainda mais, os beneficiários da Faixa 1, terão direito de participar de um curso sobre Educação Financeira, para evitar problemas parecidos no futuro.

Nem todas as dívidas podem participar do programa

A depender da espécie da dívida, o usuário não pode tentar negociar pelo programa, a saber:

Dívidas de crédito rural;

Financiamento imobiliário;

Crédito com garantia real;

Operações com financiamento ou risco de terceiros.

Além disso, na Faixa 2 do programa, irá contemplar usuários que possuam dívidas bancárias, mas no caso em questão, o Governo não deve oferecer uma garantia de pagamento, contudo, os bancos participantes terão vários incentivos.

Outro ponto interessante do programa, é a previsão que os bancos devem limpar de imediato o nome das pessoas que têm dívidas de até R$ 100, ao todo, mais de 1 milhão de brasileiros estão na situação citada. Lembrando que isso só está valendo para as instituições financeiras, empresas de um modo geral não são obrigadas a aderirem à regra.