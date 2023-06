Este é o JEITO CERTO de limpar a tela da TV sem estragar o aparelho

Limpar a tela da TV é essencial para qualquer pessoa que queira garantir a qualidade da imagem fornecida por esse aparelho. Porém, embora possa parecer simples, essa tarefa deve ser realizada com alguns cuidados, para evitar possíveis danos; e todas as orientações e dicas a respeito disso serão explicadas no decorrer deste conteúdo.

Antes de mais nada, é imprescindível ressaltar que cada aparelho possui um tipo de tela e, portanto, precisa de um método específico em relação à limpeza.

São, ao todo, 3 tipos de tela: a de LCD, a de plasma e a de LED. Mas, independentemente de qual seja, o primeiro passo que deve ser dado é manter o aparelho desligado e desconectado da tomada.

Isso é essencial para garantir a segurança em todo o processo, evitando danos e choques elétricos.

Na hora de limpar a tela da TV, é preciso ter muito cuidado | Imagem: Wang John / unsplash.com

Recomendações para limpar a tela da TV

Com um pano seco e macio deve-se limpar o pó da tela da TV, para que então os produtos de limpeza possam ser aplicados. Esta retirada de “sujeira solta” deve ser feita por meio de movimentos muito suaves, e sempre circulares, para que nada fique riscado.

E é por isso que jamais deve-se usar papel toalha, panos mais ásperos ou mesmo tecidos que soltam muitos fiapos.

Agora, no que diz respeito à limpeza propriamente dita, a dica é ter à mão um pano limpo de microfibra, que esteja umedecido, uma vez que não se pode borrifar água no próprio aparelho (a umidade em excesso por danificá-lo).

Este pano, por sua vez, deve ser passado sobre a tela também de forma suave, mais em movimentos de um lado para o outro, ou de cima para baixo. Lembrando que, ao aplicar pressão demais, esta parte do aparelho pode se danificar com muita facilidade.

Se na hora de limpar a tela da TV for notado algum tipo de mancha, é possível fazer a retirada com produtos específicos: eles são encontrados sem dificuldades, e também podem ser aplicados com o mesmo pano de microfibra, mas desta vez com movimentos circulares.

Nesta hora, quando as manchas são percebidas, é comum sentir vontade de usar produtos domésticos, como o álcool, mas esta é uma péssima ideia!

Veja também: Quem mexeu no seu celular? 7 formas de descobrir

É preciso cuidar também das outras partes do aparelho

Além de limpar a tela da TV, o proprietário do aparelho deve, também, de atentar à limpeza de seus outros componentes, a exemplo dos botões: um pano macio, que esteja levemente umedecido, tende a ser suficiente nesta etapa.

Por fim, vale lembrar que a televisão jamais deve ser exposta à luz do sol ou outras fontes de calor. E quanto menos poeira entrar no ambiente em que ela estiver, melhor.

Ao seguir estas dicas tão simples e práticas, a durabilidade e a qualidade do aparelho serão mantidas por muito mais tempo.

E, claro: a tarefa de limpar a tela da TV também pode ser acompanhada de uma boa leitura no manual do fabricante, de modo que se possa descobrir se existe alguma dica específica para a realização desta limpeza.

Veja também: “SEM AS MÃOS”: método para ligar e desligar o celular sem apertar nenhum botão