Caixa para elas: BENEFÍCIOS exclusivos só para as mulheres

O Programa Caixa para Elas da Caixa Econômica Federal tem o intuito de atrair mulheres para o banco através da igualdade de gênero e inclusão financeira. Ele contém ações de prevenção à violência, apoio ao empreendedorismo feminino, produtos exclusivos e benefícios diferenciados para as clientes.

Aproximadamente 10 milhões de mulheres empreendem no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A pesquisa foi divulgada no final de 2022 e o resultado representa 34% dos empreendedores no país.

A seguir seguem informações sobre o programa, os incentivos especiais que ele possui e seus produtos diferenciados.

No Caixa para Elas, as mulheres são o principal e único público | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Programa Caixa para elas

A Caixa criou o programa para atrair mais mulheres para o banco. Assim, com essa ação, ele promove a igualdade de gênero e a inclusão financeira. Ele possui três pilares fundamentais, sendo eles:

Prevenção à violência contra a mulher; Promoção ao empreendedorismo feminino; Produtos exclusivos para mulheres.

O ponto principal do programa é a sua atuação no combate à violência doméstica. Diversas mulheres passam por isso todos os dias, segundo dados da pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 18,6 milhões de brasileiras foram vitimadas em 2022.

Com isso, o programa tem o intuito de conscientizar e apoiar as mulheres nessa luta usando sua rede de atendimento para divulgar informações sobre o tema. A Caixa disponibiliza crédito e orientação para mulheres que querem empreender em seus negócios.

Segue abaixo os serviços financeiros ofertados pelo programa:

Cartão de crédito;

Conta-corrente ou poupança;

Empréstimos;

Maquininha de cartão;

Investimentos;

Financiamento imobiliário com linha exclusiva;

Seguros;

Previdência;

Consórcio.

Incentivo especial do programa

Algumas mulheres receberam um incentivo especial do programa, elas se tratam das beneficiárias do Auxílio Brasil que trabalham informalmente. Dessa forma, a Caixa as estimula a criarem seus próprios negócios. Os incentivos foram o financiamento e a capacitação em parceria com o Sebrae.

Elas também têm outra vantagem exclusiva, os produtos voltados para as mulheres. Eles se tratam de seguros e previdência, além de benefícios nos cartões de crédito. Possuem diferenciais de avaliação e outros benefícios pensados em conjunto com as bandeiras e a Caixa.

Produtos exclusivos para as mulheres oferecidos pelo programa

Além de todos os incentivos, o Caixa para elas quer fortalecer a presença do banco e também contribuir para a igualdade de gênero no país. O banco tem a expectativa de atrair mais mulheres para a instituição e fortalecer a sua atuação no mercado.

Contudo, as mulheres que desejam empreender e estão buscando um banco parceiro, a Caixa é uma boa oportunidade. A instituição oferece vantagens exclusivas, entende as necessidades das clientes e o Caixa para elas ajuda as clientes a enxergarem as oportunidades.

As futuras clientes que desejam saber mais sobre o programa podem entrar no site oficial da Caixa Econômica Federal e saber mais sobre seus produtos e incentivos. No site é possível encontrar os cursos disponíveis, quais opções de créditos disponíveis, aulas sobre educação financeira, dentre outras.

