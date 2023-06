EXCLUÍDOS do 13º salário; veja quem não receberá este ano

Milhares de pensionistas e aposentados do INSS receberam a primeira parcela do 13º salário. Este benefício traz alívio financeiro, devido a ajuda nas contas do mês. Os pagamentos estavam previstos para agosto e novembro, e agora serão pagos em maio e junho.

Foram investidos no abono R$ 63 bilhões, oferecendo o benefício tanto para aqueles que recebem um salário mínimo até os que ganham o piso máximo da autarquia. Apesar de muitas pessoas terem recebido a primeira parcela do 13º, algumas ficaram de fora.

Mais informações sobre quem são os excluídos, quem tem direito, como consultar as informações e o calendário da segunda parcela seguem no artigo abaixo.

O 13º salário do INSS é pago anualmente, mas nem todos o recebem | Imagem: Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao 13º

Além dos aposentados e pensionistas, existem outras pessoas que têm direito ao 13º salário pelo governo, sendo as que recebem os seguintes benefícios:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Beneficiários excluídos do pagamento do 13º salário

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebe o 13º salário. Apesar de terem o mesmo calendário que os demais segurados do INSS, eles são excluídos do pagamento desse benefício específico.

O motivo para essa exclusão é que esses beneficiários não fizeram contribuições para receber este benefício. Esse processo faz com que questões preocupantes sobre a justiça social e a segurança financeira desses grupos mais vulneráveis venham à tona.

Como dito, o 13º salário traz alívio financeiro para milhares de pessoas. Ele é utilizado para quitar dívidas, fazer compras necessárias como roupas para os dependentes da família, etc. Dessa forma, essa exclusão faz com que essas pessoas percam estas oportunidades.

Quem recebe o BPC já passa por grandes dificuldades, e ter a oportunidade de receber o 13º salário seria uma grande chance de ter um alívio pelo menos uma vez ao ano.

Canais para saber se há valores do 13º para receber

É possível verificar se há pagamentos no telefone 135, basta informar o CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O beneficiário pode ligar de segunda à sábado, das 7h às 22h.

No site MEU INSS também é possível, inserindo o login e senha na página inicial, clicar em “Extrato de Pagamento”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo MEU INSS, disponível em Android e iOS. É preciso acessar o app, clicar em “Extrato de pagamentos” e visualizar as informações.

Calendário 13º salário

Como a primeira parcela do 13º foi pago para os últimos beneficiários no último dia 07 para quem recebe até um salário mínimo e dia 08 de junho para quem recebe acima de dois salários, segue o calendário da segunda parcela do benefício:

Quem recebe até um salário mínimo conforme o final do benefício:

1 – 26 de junho;

2 – 27 de junho;

3 – 28 de junho;

4 – 29 de junho;

5 – 30 de junho;

6 – 03 de julho;

7 – 04 de julho;

8 – 05 de julho;

9 – 06 de julho;

0 – 07 de julho.

Beneficiários que recebem acima de dois salários mínimos conforme o final do benefício:

1 e 6 – 3 de julho;

2 e 7 – 4 de julho;

3 e 8 – 5 de julho;

4 e 9 – 6 de julho;

5 e 0 – 7 de julho.

