Cientistas afirmam que é possível conversar com seu gato

Conversar com seu gato com certeza é uma ideia que já passou ao menos uma vez pela cabeça de qualquer pessoa que tenha um desse felino em casa. Afinal, embora exista a afirmação de que o cachorro é o melhor amigo do homem, não há como negar que os gatinhos também são muito especiais.

Mesmo sendo domesticados, eles ainda possuem muitas características dos felinos selvagens, o que lhes confere instinto de caça, força, sentidos aguçados e ótimos reflexos, por exemplo.

Isso sem citar a personalidade individualista, que é a marca registrada deste animal.

Um dos gestos mais fofos e carinhosos que partem dos gatos é o ronronar. Porém, além dele, não existe nenhum outro que seja claro o suficiente para mostrar ao humano o que o animal está sentindo. E um estudo consideravelmente recente tende a mudar isso, para melhor.

O humano que quer conversar com seu gato pode usar um gesto simples para fazer isso | Imagem: Oleg Ivanov / unsplash.com

Importante descoberta para quem quer conversar com seu gato

Um estudo que foi publicado no ano de 2020, mais especificamente na revista Scientific Reports, comprovou que quem quer conversar com seu gato finalmente encontrou uma luz no fim do túnel: de fato é possível se comunicar com o bichano, e até mesmo fazer com que ele desenvolva ainda mais afeição.

E não poderia ser algo mais simples: o estudo aponta que é necessário somente sorrir. Porém, é preciso atenção, pois não se trata da risada humana.

Os resultados apontaram que é importante imitar o sorriso dos próprios gatos, o que significa ter que manter os olhos estreitos e piscar devagar.

Aliás: pode parecer curioso que os gatos “tenham uma risada”, mas trata-se de um sinal muito comum entre eles, embora não se saiba porque, exatamente, eles o repetem.

Segundo os pesquisadores, existem evidências que provam que, somente com este gesto, é possível criar uma comunicação entre humano e animal, mesmo que um não seja do convívio do outro.

O teste das “piscadelas” para os gatos

Obviamente, assim como qualquer outro estudo, este publicado na revista acima citada também precisa de testes e mais comprovação. E foi justamente por isso que os pesquisadores fizeram diversos testes com os animais.

No primeiro deles, cada dono que gostaria de conversar com seu gato foi mantido a um metro do animal, piscando conforme orientação recebida.

Os resultados colhidos em um primeiro momento mostraram que, de fato, os gatos estavam piscando de volta.

Já no segundo teste os próprios pesquisadores ficaram diante dos animais, não só piscando, mas também esticando as mãos em direção a eles. Resultado: além de piscarem de volta, os bichanos também se aproximaram.

Os cientistas chegaram à interessante conclusão de que este ato de “sorrir com os olhos” mostra boas intenções, uma vez que os olhos arregalados são vistos pelos gatos como ameaça.

Para a psicóloga Tasmin Humphrey, que atuou como autora do estudo, este tipo de iniciativa, como a adotada por ela, é um passo importante no que diz respeito a fazer com que estes animais se sintam cada vez mais confortáveis junto aos humanos, nos mais diversos ambientes.

