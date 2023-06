Cientistas anunciam data limite para o FIM do planeta Terra

Cientistas falam sobre o fim da Terra – Imagine-se em um cinema, ansioso pela estreia de um novo filme de ficção científica. A história promete um roteiro digno de um blockbuster hollywoodiano, contando o épico e final destino da Terra. Esse, porém, não é um mero filme, mas uma previsão real dos astrônomos. Contudo, antes que o pânico se instale, é crucial frisar que esse desfecho dramático não ocorrerá durante a nossa existência, nem durante a de nossos descendentes mais distantes.

Os cientistas preveem que, daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol explodirá, e a Terra não será mais habitável. Foto: divulgação

Este será o destino da Terra, de acordo com cientistas

Nesse contexto, o Sol, nosso astro-rei, é indiscutivelmente o personagem principal desta narrativa. Conhecido por todos como a estrela que nasce no leste e se põe no oeste, ele tem sido um farol incansável de luz e calor, essencial para a vida em nosso planeta.

No entanto, a longevidade do Sol, como tudo na vida, é finita. Os astrônomos estimam que, em aproximadamente cinco bilhões de anos, ele irá explodir. Sua grandiosa e espetacular despedida ocorrerá numa fase conhecida como “gigante vermelha”. É neste ponto que as coisas começam a se aquecer para nós – literalmente.

Agora, imagine-se em uma cadeira flutuante reclinável, contemplando uma vista panorâmica do espaço. Supondo que de alguma forma você pudesse acelerar o tempo em, digamos, um milhão de vezes, qual seria o espetáculo que assistiria?

Inicialmente, o Sol começaria a inchar. Seu brilho diminuiria, mas seu tamanho aumentaria a tal ponto que engoliria Mercúrio e Vênus. A Terra, neste cenário, poderia ser consumida ou não, mas o calor extremo, sem dúvida, tornaria nosso planeta inabitável. O céu estaria dominado por um Sol vermelho, ocupando quase todo o horizonte. Uma visão apocalíptica, certamente, mas de uma beleza incomparável.

No entanto, o show estaria longe de terminar. Depois de inchar até seu limite, o combustível do Sol se esgotaria, e ele começaria a diminuir. Neste momento, o Sol já não seria mais visível da Terra, caso ela ainda existisse para testemunhar tal evento. Ele explodiria, dando origem a uma bela nebulosa.

Por fim, tudo que restaria seria um núcleo denso, uma anã branca, e o brilho do Sol que conhecemos teria desaparecido para sempre. O palco estaria vazio, sem luz, sem vida, marcando o fim do espetáculo.

O planeta sobrevive?

A grande questão que emerge então é: a Terra sobreviverá a esse show final de fogos de artifício do Sol? Mesmo que o Sol não nos engula durante sua fase de gigante vermelha, a consequente falta de luz e calor tornaria a vida na Terra impossível.

A humanidade, então, precisa encontrar uma saída. Cinco bilhões de anos é muito tempo. Quem sabe onde estaremos até lá? Talvez tenhamos colonizado outros planetas ou galáxias. Talvez tenhamos descoberto como criar nosso próprio Sol. Ou quem sabe tenhamos aprendido a viajar no tempo!

Apesar do impacto chocante da notícia do fim da Terra, é fundamental lembrar que é um acontecimento natural, parte do ciclo de vida das estrelas. Como toda boa história, tem um começo, um meio e um fim.

O nosso Sol, e portanto a Terra, está na metade dessa fascinante jornada. Portanto, enquanto estamos aqui, vamos aproveitar o calor do Sol, a beleza do amanhecer e o espetáculo do entardecer, porque ainda temos muito tempo para apreciá-los. Afinal, ainda temos cinco bilhões de anos pela frente!

