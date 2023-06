O que fazer ao ser VÍTIMA do “travazap”? Comece respirando fundo

O WhatsApp definitivamente se tornou um aplicativo indispensável, não só no Brasil como em outras partes do mundo. Ele é usado na resolução de inúmeras questões e na otimização de muitas tarefas, por exemplo, sejam elas de natureza profissional ou de natureza pessoal.

Em resumo, este já é um app sem o qual muitas pessoas não conseguem mais viver. E, inclusive, boa parte dos usuários sente aflição imediata sempre que algum bug surge e o funcionamento dos recursos é comprometido, o que tem acontecido frequentemente por conta do travazap.

Embora tenha um nome até mesmo simpático e divertido, este “problema” tende a ser uma verdadeira dor de cabeça.

E é justamente nele que os tópicos a seguir estão focados.

O travazap cumpre o que promete com seu nome | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O travazap nada mais é do que um tipo de golpe

Embora ainda seja desconhecido por boa parte da base de usuários do WhatsApp, o travazap é um golpe consideravelmente famoso dentro da plataforma, e já tem causado problemas na rotina de muitas pessoas que não abrem mão deste dispositivo.

Como seu próprio nome dá a entender, ele literalmente bloqueia o “Whats”, deixando até mesmo o próprio celular travado. E, para aumentar ainda mais o desespero de boa parte dos internautas, esta fraude está mais presente nos aparelhos celulares do sistema operacional Android.

Inclusive, para quem realmente ainda não conhece o travazap, fica um alerta: é imprescindível ficar por dentro de como todo o seu processo acontece, de modo a evitar dor de cabeça.

De forma resumida, pode-se dizer que sua ação tem início por meio de um código que a vítima recebe. E, uma vez que acontece o clique, a pane generalizada se instala no app, o deixando com diversas falhas e total impossibilidade de ser usado.

Mas detalhes podem ser conferidos a seguir.

Como ocorre o funcionamento do travazap

Este novo golpe tem início a partir do link wa.me/settings: quando o usuários clica nele, o dispositivo literalmente entre em um tipo de loop, e imediatamente passa a travar constantemente.

Depois, quando o usuário fecha o WhatsApp e faz a tentativa de acessar a conversa na qual o link malicioso se encontra, o problema volta a aparecer, e assim se mantém até que o aparelho celular seja reiniciado.

De acordo com as informações presentes nas redes sociais, esta falha pode estar afetando as pessoas que utilizam Android e baixaram as últimas atualizações: já para quem utiliza o aplicativo no computador ou em iPhones, o bug não tem causado problemas.

Para se ver livre do travazap, o indicado é que o usuário entre no mensageiro por sua versão Web e apague a mensagem com o link. Assim, será possível voltar a ter acesso aos chats pelo celular. É muito provável, também, que a própria Meta esteja tentando corrigir esta falha, embora não exista previsão de quando o bug será eliminado.

Enquanto isso, toda pessoa que se sentir prejudicada por utilizar o WhatsApp para vender produtos, por exemplo, pode procurar a Justiça para obter uma orientação.

