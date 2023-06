Nova função do PIX ajudará quem quer se APOSENTAR com dinheiro no bolso

No que o PIX interfere quando for me aposentar? Desde o surgimento do Pix, uma solução de transferência financeira instantânea, no final de 2020, o sistema revolucionou a maneira como os brasileiros realizam transações financeiras. Agora, há uma mudança ainda mais significativa no horizonte, que pode ter um impacto substancial na maneira como os pagamentos recorrentes, como as previdências privadas, são realizados.

O Banco Central está estudando a possibilidade de utilizar o Pix para o pagamento de benefícios a quem se aposentar no futuro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Função do Pix para quem vai se aposentar

Com o lançamento do Pix, os usuários brasileiros tiveram pela primeira vez acesso a uma maneira simples e rápida de efetuar pagamentos e transferências bancárias instantâneas. O sistema foi rapidamente adotado por todos os bancos que operam no país e se tornou uma parte inerente da vida cotidiana dos brasileiros, sendo utilizado para uma variedade de transações financeiras, desde pagamentos em lojas até a liquidação de contas mensais.

Veja também: Atenção, MULHERES! Aposentadoria feminina mudou em 2023

Para ilustrar o rápido crescimento e a adoção generalizada do sistema, o Banco Central (BC) registrou que o Pix foi responsável por 29% de todas as transações realizadas no país apenas em 2022. Essas informações foram divulgadas pela autoridade monetária na última terça-feira (30).

No entanto, uma inovação interessante está se aproximando. O Banco Central está atualmente desenvolvendo uma nova funcionalidade para o sistema Pix, conhecida como “Pix recorrente”. A partir do próximo ano, espera-se que os usuários sejam capazes de programar o pagamento de suas previdências privadas por meio deste sistema.

Com o Pix recorrente, os usuários não precisarão inserir a chave Pix ou ler um QR Code toda vez que desejarem realizar um pagamento. Em vez disso, eles simplesmente autorizam um desconto mensal predefinido, semelhante ao sistema de débito em conta já existente. A expectativa é que essa funcionalidade torne os pagamentos recorrentes mais convenientes e eficientes.

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) considera que o Pix recorrente trará vários benefícios para o setor de seguros, entre os quais a redução de custos operacionais e a possibilidade de tornar o processo mais rentável. Isso se deve ao fato de que a maioria dos pagamentos de contribuições atualmente é feita através de débito automático, o que gera despesas para as seguradoras que precisam estabelecer acordos com instituições bancárias.

Custos do processo

De acordo com o diretor da FenaPrevi, Amâncio Paladino, o custo de tais arranjos acaba sendo absorvido pela seguradora e não é repassado ao cliente. No entanto, com a implementação do Pix recorrente, é possível economizar em custos de desenvolvimento e efetuar e receber pagamentos de qualquer lugar, o que pode resultar em economias significativas para as seguradoras.

Além disso, a nova funcionalidade oferecerá maior praticidade aos clientes. Uma vez que a transação seja autorizada, ela será processada automaticamente todos os meses, identificando o pagador e transferindo o valor especificado instantaneamente na data acordada.

Antes que o Pix recorrente possa ser usado para o pagamento de previdências privadas, no entanto, ele deve ser regulamentado pela Superintendência de Seguros Privados. Após a aprovação regulatória, caberá ao mercado promover a adoção do novo sistema tanto pelas empresas quanto pelos usuários de planos de previdência. Essa inovação tem o potencial de facilitar ainda mais o processo de pagamento de previdências privadas e de contribuir para a eficiência geral do sistema financeiro brasileiro.

Veja também: INSS ALERTA: aposentados e pensionistas foram vítimas de golpe baixo