Passo a passo para receber o bônus de R$ 150 na sua conta social do Caixa Tem

Quando será disponibilizado o bônus pelo Caixa Tem? O Congresso Nacional deu seu aval para a Medida Provisória que estabelece os novos parâmetros para o programa Bolsa Família, dando uma nova esperança para milhares de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Este mês de junho, o fluxo normal de depósitos será realizado através da plataforma Caixa Tem, o aplicativo móvel que se tornou um canal essencial para a entrega de benefícios governamentais.

Os beneficiários do Bolsa Família terão acesso aos bônus adicionais no Caixa Tem neste mês de junho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Bônus no Caixa Tem

Os residentes de Pernambuco que se beneficiam do Bolsa Família estão em posição de receber um bônus adicional. Eles terão direito ao 13º do benefício, um valor de R$ 150, desde que tenham recebido o benefício por um mínimo de seis meses no ano anterior. Isso proporcionará um impulso financeiro bem-vindo no mês de junho. No entanto, vale ressaltar que esta provisão adicional é única para Pernambuco, e os beneficiários do Bolsa Família em outros estados não receberão este depósito adicional.

A importância do Bolsa Família para milhões de cidadãos brasileiros não pode ser subestimada. O programa fornece suporte financeiro crucial para mais de 21 milhões de brasileiros de baixa renda em todo o país. Os pagamentos são feitos mensalmente, com o valor variando de acordo com a composição familiar dos cidadãos.

Neste mês de junho, o tão esperado 13º do Bolsa Família será pago aos beneficiários do programa que residem no estado de Pernambuco. Este bônus adicional tem o potencial de beneficiar mais de um milhão de pessoas no estado, de acordo com informações divulgadas pelo governo. Os beneficiários estão ansiosos para receber esta quantia adicional, que será depositada de acordo com um calendário específico baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada indivíduo.

Este cronograma começa no dia 19 de junho, com os beneficiários cujo NIS termina em 1, e prossegue até o dia 30 de junho, quando aqueles cujo NIS termina em 0 receberão seus pagamentos. Vale ressaltar que este cronograma coincide com o do pagamento oficial do benefício Bolsa Família, facilitando a compreensão e o acesso dos beneficiários.

Outros adicionais em junho

Além do 13º, o mês de junho traz consigo uma série de adicionais do Bolsa Família que serão disponibilizados pelo Caixa Tem. Esses incluem um bônus de R$ 150 para famílias com crianças menores de seis anos, e pagamentos adicionais de R$ 50 para lactantes, gestantes, e crianças e jovens entre sete e 18 anos. Estes adicionais são cumulativos, o que significa que o recebimento de um não impede o recebimento de outros.

Os adicionais do Bolsa Família, juntamente com o 13º para os beneficiários em Pernambuco, representam um aumento significativo no suporte financeiro para muitas famílias. Para aqueles que estão lutando para atender suas necessidades básicas em meio a uma economia instável, estas provisões adicionais podem fornecer um pouco mais de segurança financeira.

