O benefício que o seu celular Samsung oferece e que ninguém te avisou

Atualmente, ter um aparelho celular Samsung significa ter um produto de uma das maiores marcas de tecnologia do mundo. Ao lado da Apple, por exemplo, esta fabricante detém boa parte do mercado de smartphones, e certamente não irá recuar tão cedo.

Ocorre, porém, que, assim como qualquer outra empresa, a Samsung não raramente também apresenta um ou outro problema, em relação aos itens que vende. E, agora, um destes pequenos problemas resultou em um verdadeiro benefício para os clientes, conforme é explicado nos próximos tópicos.

Para saber mais detalhes, portanto, é preciso ler este conteúdo até o final.

Ter celular Samsung é muito comum entre os brasileiros | Imagem: Anh Nhat / unsplash.com

Do que se trata o benefício ligado ao celular Samsung

O usuário de um celular Samsung precisa saber que existe uma determinada vantagem incrível que lhe aguarda, e que tal vantagem está diretamente ligada à polêmica decisão que a marca adotou no ano de 2021, quando deixou de vender seus smartphones com os carregadores fazendo parte do pacote.

Por conta desta decisão, todos os novos clientes se virão automaticamente obrigados a ter que fazer a compra deste item, o que inevitavelmente representa um gasto extra. Porém, por exigência do próprio Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a empresa agora passou a oferecer para os usuários a opção de que resgatem o carregador de forma completamente gratuita.

Todo este processo, por sinal, deve ser feito diretamente por meio do portal Samsung For You, que foi criado para a campanha de resgate. Dentro deste portal, o indivíduo deverá inserir as informações relacionadas ao seu aparelho, como modelo, nota fiscal de compra e número de série.

Qual modelo de celular Samsung pode ter o carregador resgatado

Dentro desta campanha, estão inclusos os seguintes modelos de smartphone:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 4

Galaxy ZFlip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy ZFlip 3

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Quem tem algum celular Samsung citado na lista acima, porém, deve ter em mente que é preciso agir rápido: a solicitação de resgate do carregador deve ser feita em no máximo 30 dias depois da compra do celular em si.

E, ainda, a empresa pode demorar até 8 dias (corridos) para fazer a aprovação em si, e no máximo 31 dias para que a entrega do carregador seja feita.

O processo de solicitação é consideravelmente rápido

Para ter em mãos o carregador de seu celular Samsung, o cliente da marca deve entrar no site Samsung For You e clicar especificamente no banner criado para a campanha “Resgate Seu Carregador”. Então, se hora de seguir todos os passos que forem solicitados e, ainda adicionar os dados pessoais e os dados do celular em si.

Antes de concluir a solicitação, o indicado é checar se as informações fornecidas estão corretas, lembrando que se trata de um processo totalmente gratuito.

É preciso lembrar, também, de que existem prazos ligados à avaliação da solicitação e à entrega propriamente dita, e que atrasos podem acontecer.

