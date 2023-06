A FESTA JUNINA vai começar! Veja quais as 6 melhores do Brasil

O mês de junho finalmente começou, trazendo oficialmente muita festa junina para toda a população brasileira. Inclusive, para muitas pessoas, este é o momento mais aguardado do ano.

E, de fato, não é de se admirar que assim seja: as festas juninas são repletas de animação, com muitas cores, bebidas e comidas que costumam ser provadas somente em junho (e, também, em julho).

Há quem vá nestas festas para dançar quadrilha, quem vá pelas brincadeiras, ou quem vá pelos comes e bebes. E, claro: uma vez que elas têm ficado cada vez mais modernas, há também quem vá para curtir o show de artistas renomados.

Mas, afinal: quais seriam as festas juninas mais imperdíveis do Brasil?

A resposta está no tópico a seguir, em uma lista com 6 indicações fabulosas!

Lugares para curtir uma festa junina no Brasil

É impossível falar de festa junina sem pensar imediatamente no Nordeste.

Mas a verdade é que, conforme é possível notar abaixo, existem outras localidades que fazem festas tão boas quanto as dessa região do país. Porém, é inegável: as festas nordestinas que acontecem em junho possuem um clima único, impossível de ser explicado.

Vamos, finalmente, à lista:

1. Festa junina de Campina Grande (na Paraíba)

Campina Grande é conhecida como a cidade do maior São João do mundo todo, e inclusive compete com Caruaru, no que diz respeito a ter o título de melhor festa. A boa notícia, para quem está em uma destas cidades, é que é possível conhecer as festas que as duas oferecem, uma vez que somente 2 horas de estrada as separa.

Na Paraíba, por sinal, há ótimas chances de muita diversão e socialização, considerando que pelo menos 2 milhões de pessoas passam por lá em junho.

2. Festa junina de Caruaru (em Pernambuco)

É em Caruaru que acontece uma das festas juninas que mais atraem turistas em todo o país: há quem viaje exatamente para aproveitar o “arraiá”.

A comida boa nunca falta, assim como os jogos típicos, as quadrilhas e muito forró para dançar por horas!

3. Festa junina de São Luís (no Maranhão)

Há quem se lembre do Maranhão pensando em reggae, mas a verdade é que São Luís, especificamente, também sabe fazer uma festa junina bem feita, principalmente com a manifestação do boi-bumbá.

São pelo menos 500 grupos culturais desfilando, com trajes típicos únicos, que valem a pena ser vistos de perto.

Mas, claro: as quadrilhas também fazem parte das apresentações do mês.

4. Festa junina de Olinda (em Pernambuco)

O Carnaval de Olinda é animado, mas em nada perde para a festa junina que acontece na cidade.

Na verdade, são diversas festas que acontecem em diferentes pontos, como o Arraial Olindance, na Casa da Rabeca e o Arraial do Mucuca, que percorre as ladeiras locais.

É possível curtir mais de uma festa, em uma mesma viagem.

5. Festa junina de Ceilândia (no Distrito Federal)

Nem todo mundo pensa em ir para o Distrito Federal para curtir um “arraiá”, mas acontece que é ali, mais especificamente em Ceilândia, que acontece o maior São João de todo o Cerrado.

E fica aqui uma dica extra: visitar a cidade no fim de agosto, para curtir os shows de sertanejo e forró, encerrando o período junino da melhor forma.

6. Festa junina de Corumbá (no Mato Grosso do Sul)

Por fim, temos Corumbá como dica de cidade para curtir uma festa junina realmente única, que ali é chamada de Banho de São João.

Com caráter religioso, a tradição não deixa de ser divertida: centenas de pessoas vestem roupas típicas juninas e mergulham no Rio Paraguai, aproveitando o momento para literalmente banhar a imagem do santo.

Não é preciso ir tão longe, para curtir junho ao máximo

Aproveitar as maiores festas juninas do país é, realmente, algo único de se viver. Porém, caso não seja possível fazer uma viagem para os locais acima citados, ainda dá para curtir o melhor de junho, até mesmo sem sair de casa.

As festas “caseiras”, por sinal, acontecem em todos os cantos nessa época, sem perder em nada para as festas acima no quesito animação, decoração e comilança.

