Aumento de limite em MASSA; a verdade que ninguém te contou sobre o Nubank

O banco digital Nubank sempre está trazendo novidades e surpresas para seus clientes fiéis e nessas últimas semanas fez muitas pessoas comemorem nas redes sociais após promover um aumento de limite, esses consumidores que foram contemplados com um valor maior no cartão de crédito foram para a internet para avisar sobre a novidade, é como a onda do momento é fazer meses, muitos foram comunicar de forma engraçada.

O diferencial é que o banco não escolheu apenas contemplar os clientes mais antigos, ele também liberou para os novatos, ou seja, a comemoração foi para os dois grupos. O Nubank já é conhecido como um banco “fácil” de liberar crédito e ajuda pessoas que estão negativadas a conseguirem um valor pequeno de crédito e conforme vão efetuando o pagamento na data certa eles vão aumentando o limite aos poucos.

confira a novidade e como aumentar o seu limite. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por mais que o banco deu um contemplamento de crédito em massa, o valor não foi igual para todos, cada cliente recebeu conforme o seu perfil, histórico financeiro, tipo de relacionamento com o banco e diversos outros critérios. Vale ressaltar que essa análise é feita automático pelo banco e não precisa de o cliente ficar solicitando aumento de crédito igual em outras instituições.

Novos usuários do Nubank

Atualmente, o Nubank é o banco digital mais utilizado no Brasil com milhares de clientes, todos optam por ele por ser um aplicativo fácil e prático de mexer, a equipe do roxinho tenta deixar todos os tipos de serviços bem fáceis para ser acessado no app e, assim, seja jovem, adulto ou idoso terá facilidade para aprender a mexer.

Como informamos acima, o Nubank decidiu oferecer crédito com um valor para os novos integrantes também, pois o banco tem crescido demais nesses últimos anos. Uma cliente do banco compartilhou em suas redes sociais, que por mais que é uma cliente nova no banco em cerca de 3 meses ela conseguiu uma aprovação no cartão de crédito no valor de R$ 7 mil. E esse relato viralizou.

Truques para aumentar o limite de crédito no Nubank

Uma dica é a pessoa tentar concentrar seus gastos em apenas um único cartão vai ajudar a aumentar o limite de crédito, pois o banco vai entender que você precisa de mais limite porque já está usando tudo que eles liberaram.

Outra dica que não podemos deixar de destacar e que por mais que pareça óbvio muitas pessoas não fazem, que é o pagamento em dia da fatura. Toda vez que atrasa a fatura ou deixa de pagar conta como ponto a menos para chegar no sonho do limite alto de crédito.

Use a ferramenta Nu Limite Garantido tem mais chances de aumentar o crédito pois você vai transformar o dinheiro em limite para o cartão, e para essa função não precisa de análise.

