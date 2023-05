WhatsApp PARA POUCOS: 7 ferramentas secretas do aplicativo

O aplicativo WhatsApp é o maior mensageiro do mundo, é utilizado para lazer, para trabalho, para empresas e assim por diante. Uma pesquisa foi feita pelo Mobile Ecosystem Forum e confirmou essa informação que, atualmente, o WhatsApp mais popular do Brasil.

Dentro do app tem várias ferramentas que são muito úteis para o dia a dia do brasileiro e que podem ajudar bastante, no entanto, tem algumas ainda que não são conhecidas pelos usuários.

Algumas dessas ferramentas que não são conhecidas podem ajudar os usuários excluírem mensagens automaticamente para assim melhorar a qualidade de vídeo e fotos que são enviados e recebidos pelo WhatsApp, além disso também tem um chat específico direto na tela inicial do celular, para assim a conversa conseguir fluir mais rápida.

Vamos explicar abaixo os 7 recursos que são secretos para muitos usuários do WhatsApp e que vão te ajudar a ter uma melhor experiência na plataforma.

1 – Pode escolher quem pode te colocar em grupos

Muitos não sabem, mas no WhatsApp é possível a pessoa escolher quem pode adicioná-lo em grupos dentro da plataforma. Para fazer isso, vá em configurações, depois privacidade e clique na opção Grupos, assim que clicar vai aparecer algumas opções e você clique na que achar melhor.

Se você clicar em Todos, não vai ter restrições, e assim caso alguém queria te colocar em grupos, vai chegar uma notificação para você aceitar ou negar.

2 – Pode ler uma conversa depois

Muitas pessoas abrem mensagem ou nem chegam a abrir e falam que vão responder depois, no entanto se esquecem, saiba que tem como marcar uma conversa dentro da plataforma, ao ler a mensagem a notificação vai desaparecer.

Para não desaparecer e lembrar de responder depois, tem como marcar como não lida, você clica e segura na conversa e clique na opção marcar como não lida, assim a bolinha de notificação vai aparecer para você.

3 – Mensagens que são temporárias

As mensagens temporárias vão permitir a mensagem apagar automaticamente no WhatsApp depois de um tempo que foi determinado, se você quer ativar pode selecionar a conversa e clique em 3 pontos que fica no canto e escolha mensagens temporárias, escolha quanto tempo pode durar, tem opção de (24 horas, 7 dias ou 90 dias).

4 – Biometria no WhatsApp

Para você proteger suas conversas e ter uma maior privacidade tem como configurar um bloqueio de biometria na tela do aplicativo. Para isso vai em configurações, depois em privacidade e clique em bloqueio de tela, feito isso siga os passos para sua identificação digital ou biometria facial, como desejar.

5 – Aumento de qualidade nas imagens do WhatsApp

O WhatsApp tem mania de reduzir a qualidade das imagens e vídeos da plataforma para ter mais espaço e também para o envio ser mais rápido, mas se você deseja mudar isso vá para configurações, depois em armazenamento e dados e escolha a qualidade das suas fotos.

6 – Entrar em conversas na página inicial

No Android tem como a pessoa colocar um atalho para conversas bem na tela inicial do celular, se deseja fazer isso tem que segurar a conversa do WhatsApp e clicar quando aparecer a opção: adicionar atalho para conversa.

Feito isso vai aparecer a foto de perfil da pessoa e o nome na sua tela inicial.

7 – Responder uma mensagem do WhatsApp sem precisar desbloquear o celular

Todo mundo tem mania de desbloquear o celular para poder responder uma mensagem, mas tem como fazer isso sem precisar desbloquear o celular, é necessário segurar a notificação de mensagem quando chegar, e clique em responder e já pode enviar a resposta.

