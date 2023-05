OPORTUNIDADE: R$ 900 em bolsa de estudos para jovens, adultos e idosos

Boa notícia! O Governo Municipal está ofertando bolsas de R$ 900 aos alunos que estejam cursando corretamente o programa de Educação de Jovens e Adultos e idosos (EPJAI). A modalidade de ensino é uma modalidade direcionada a jovens, adultos e idosos que não conseguiram concluir os seus estudos no período normal. Então, passam para uma turma “especial” formada unicamente por esses alunos. A fim de evitar a desistência, o Governo está ofertando bolsas exclusivas! Veja como participar e quem tem direito.

Governo Municipal oferta bolsas de estudo de até R$ 900

Governo Municipal libera bolsas de R$ 900

A Prefeitura Municipal de Itaberaba, Bahia, está ofertando aos seus habitantes que ainda não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio, bolsas de incentivo de R$ 900. Com o estímulo financeiro as pessoas podem comprar materiais escolar, custear alimentação, etc.

Não há um determinado gasto fixo para o valor. O aluno pode usar como quiser. A bolsa de estudo totaliza o valor de R$ 900. Sendo paga em três pasrcelas. Cada uma no valor de R$ 300. A primeira é paga 30 dias após a matrícula do aluno na instituição de ensino.

Lembrando que é necessário ter uma frequência assídua, caso contrário, bem como os critérios de frequência do Bolsa Família, os repasses podem ser suspensos. A segunda parcela da bolsa será liberada em setembro e a última ao conclur o curso.

Esta é uma excelente oportunidade aos brasileiros que não conseguiram concluir os seus estudos. Podendo ter essa oportunidade e ainda ganhar por isso! Inúmeros sonham com concursos públicos, mas são raras as seleções públicas que aceitam apenas o nível fundamental de ensino (quando há, são em seleções temporárias e municipais).

Com o ensino médio completo, o aluno poderá posteriormente entrar em uma faculdade ou até mesmo em um concurso público. Como por exemplo: Polícia Militar, Polícia Penal, etc.

Como participar da seleção?

O objetivo dessa bolsa de estudos não é comprar os alunos, mas valorizar seus esforços em regressar à sala de aula após um longo período. Investindo na educação da cidade e combatendo ao máximo os índices de evasão escolar. Proporcionando melhores oportunidades para todos.

Espera-se que estes R$ 900 que serão pagos de maneira gradativa, quebre algumas barreiras financeiras de muitos alunos. Para se inscrever no programa EPJAI e obter a bolsa de estudos de R$ 900 é necessário ir pessoalmente até a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Itaberaba. A fim de obter as informações sobre as redes de ensino credenciadas.

O órgão fica localizado na Av. Rio Branco, número 416, Centro. Sendo válido lembrar que esta bolsa de estudos não atrapalha qualquer outro benefício. Seja Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família. Portanto, é uma excelente maneira de abrir as portas para um futuro excepcional. E a educação é a chave disso.