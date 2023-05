COMUNICADO: 13º do INSS já pode ser sacado; prazo vai até 7 de junho apenas

Ei, você que é beneficiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), temos uma ótima notícia. O órgão já confirmou que iniciou os pagamentos do depósito da primeira parcela do 13º salário para todos os aposentados, pensionistas e demais segurados. O 13º salário é pago normalmente sempre no segundo semestre do ano, mas neste ano de 2023 o governo decidiu antecipar novamente para esse público.

Ou seja, todos os beneficiários poderão ter acesso a essa gratificação junto com os pagamentos do mês de maio e mês de junho. Vale ressaltar que, conforme o calendário de pagamento do INSS, começa sempre no fim de um mês.

Neste mês de maio, os pagamentos tiveram início a partir do dia 25 e vai até o dia 7 de junho. Lembrando que os segurados são divididos em dois grupos: aqueles que recebem o valor do salário-mínimo e aquele que recebem a mais, logo depois é pago na ordem do dígito final do número de benefício.

Gratificação anual, quem pode sacar?

Essa gratificação é um direito que todos os aposentados têm de receber, também estão inclusos quem recebe pensão por morte, auxílio incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão. Já as pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e outros auxílios que são considerados assistenciais não recebem o 13º salário.

Neste ano R$ 62,6 bilhões vão ser investidos na liberação da gratificação para cerca de 38 milhões de segurados do INSS.

Calendário do 13º salário

Confira agora mesmo as duas pagas de pagamentos, a primeira e segunda parcela:

Para quem ganha um salário-mínimo

Número de benefício com final 1: 25 de maio e 26 de junho

Número de benefício com final 2: 26 de maio e 27 de junho

Número de benefício com final 3: 29 de maio e 28 de junho

Número de benefício com final 4: 30 de maio e 29 de junho

Número de benefício com final 5: 31 de maio e 30 de junho

Número de benefício com final 6: 1 de junho e 3 de julho

Número de benefício com final 7: 2 de junho e 4 de julho

Número de benefício com final 8: 5 de junho e 5 de julho

Número de benefício com final 9: 6 de junho e 6 de julho

Número de benefício com final 0: 7 de junho e 7 de julho.

Para quem ganha mais de um salário-mínimo

Número de benefício com final 1 ou 6: 1 de junho e 3 de julho

Número de benefício com final 2 ou 7: 2 de junho e 4 de julho

Número de benefício com final 3 ou 8: 5 de junho e 5 de julho

Número de benefício com final 4 ou 9: 6 de junho e 6 de julho

Número de benefício com final 5 ou 0: 7 de junho e 7 de julho.

