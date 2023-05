Anatel tem nova ARMA para acabar com a TV PIRATA em todo o país

Má notícia para quem usa TV pirata – Um avanço significativo está sendo realizado na luta contra a pirataria no setor de transmissões de TV. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) uniram forças para criar um novo laboratório que pode interromper transmissões ilegais. Esta inovação promete reforçar significativamente as capacidades regulatórias da Anatel e poderia mudar drasticamente o panorama da pirataria na indústria de transmissões.

Novo laboratório da Anatel e Ancine promete bloquear transmissões de sinal pirata na TV. Foto: divulgação

Anatel quer acabar com a TV pirata

Moisés Moreira, conselheiro da Anatel, compartilhou a notícia da nova instalação no Encontro Nacional Abrint 2023, revelando que o laboratório, cujo principal objetivo é bloquear conteúdos ao vivo, deve iniciar suas operações até novembro. A parceria entre a Anatel e a Ancine, estabelecida em 2023, permitiu a colaboração entre as duas agências para combater o conteúdo ilegalmente disponibilizado na internet ou transmitido por meio de dispositivos não homologados.

A Anatel também destacou que a colaboração facilitou o desenvolvimento do Plano de Ação para Combate ao Uso de Decodificadores Clandestinos. Este plano é uma iniciativa focada no enfrentamento do “gatonet”, um esquema de pirataria que funciona principalmente por meio de dispositivos de TV Box não autorizados.

Além disso, a Anatel implementou em fevereiro ações para bloquear remotamente as “caixinhas” de TV ilegais por IP, o que resultou no bloqueio de centenas de dispositivos. Moisés Moreira alertou sobre os perigos de possuir um desses dispositivos em casa, explicando que eles não são certificados e podem conter softwares maliciosos que podem comprometer a segurança dos usuários. Segundo ele, os usuários podem, sem saber, ter suas senhas bancárias roubadas através desses dispositivos.

Medidas são eficientes

A eficácia dessas medidas já foi confirmada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorri. Em março, ele destacou que o bloqueio dos dispositivos está tendo um impacto significativo, com alguns usuários de serviços ilegais até mesmo contatando a Anatel para reclamar sobre o bloqueio, ilustrando o quão eficazes são essas novas medidas.

Em última análise, a Anatel busca tornar a experiência de uso de uma TV Box pirata insustentável e não confiável, além de estabelecer na consciência da população que o uso de IPTV ilegal é errado. As ações conjuntas da Anatel e da Ancine representam uma resposta robusta à crescente ameaça da pirataria, e, com o lançamento do novo laboratório, parece que os dias de transmissões de TV ilegais estão contados. A mensagem parece clara: a pirataria não será mais tolerada e os infratores serão tratados com todo o rigor das ferramentas regulatórias e tecnológicas disponíveis.

