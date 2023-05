6 ferramentas INACREDITÁVEIS que você não conhecia no WhatsApp

Não é exagero afirmar que qualquer pessoa que tenha o WhatsApp instalado no celular o utiliza diversas vezes por dia. Afinal, trata-se simplesmente do aplicativo de mensagens que mais faz sucesso na atualidade.

Porém, muitos desses usuários nem sempre acompanham os recursos que são lançados no app, e nem mesmo chegam a usá-los. E, com isso, acabam perdendo grandes oportunidades em relação às mensagens que enviam e que recebem constantemente.

Quem se enquadra neste contexto, portanto, não pode deixar de ler o conteúdo a seguir: nele estão todos os detalhes sobre 6 ferramentas que precisam ser conhecidas por todos os usuários do “Whats”.

O WhatsApp possui ferramentas realmente surpreendentes | Imagem: Dimitri Karastelev / unsplash.com

As ferramentas do WhatsApp que prometem melhorar a experiência do usuário

Segurança, praticidade, agilidade… São diversas as palavras que se enquadram nestas ferramentas do WhatsApp:

1. Ferramenta de edição de mensagem

Na correria do dia a dia, é extremamente comum que algumas mensagens sejam enviadas com informações indevidas e com erros de escrita.

E a boa notícia é que, muito em breve, não será mais preciso apagar esse tipo de mensagem: será possível simplesmente editar o conteúdo, desde que isso seja feito em no máximo 15 minutos, depois do envio em si.

2. Ferramenta “Proteção de Conversas”

Como seu próprio nome dá a entender, esta nova ferramenta do WhatsApp promete de fato proteger as conversas que forem selecionadas pelos usuários.

Elas ficarão em uma espécie de pasta que só poderá ser aberta por meio do fornecimento de uma senha (a do próprio dispositivo) ou por meio da biometria.

3. Ferramenta de salvar mensagens

Atualmente, até mesmo por questão de memória do aparelho e do aplicativo, muitas pessoas configuram suas conversas como temporárias e, com isso, perdem diversas conversas após ser atingido o tempo estipulado.

A nova ferramenta criada pela Meta, porém, veio para mudar isso, permitindo que o usuário salve as mensagens que considerar importantes. O salvamento, porém, só poderá ser feito se o remetente e/ou o dono de um grupo com esta configuração permitir.

4. Ferramenta de proteção da conta

Para que a conta do WhatsApp fique ainda mais protegida, é possível inserir mais confirmações de segurança, antes do processo de fazer com que o acesso ao app seja transferido de um aparelho para outro.

A ideia, de modo geral, é fazer com que este recurso, quando ativado, funcione como um tipo de alerta: caso surja uma notificação de transferência de aparelho que ele não reconhece, será possível agir a tempo e evitar um golpe.

5. Ferramenta contra malware

Também com sua funcionalidade sendo explicada em seu próprio nome, esta ferramenta atua mais nos bastidores do WhatsApp, de modo a evitar que programas maliciosos diversos “ataquem” o aplicativo.

E, o melhor: trata-se de algo que funciona de forma automática, sem que o usuário precise intervir.

6. Ferramenta de códigos automáticos

Os códigos de segurança fazem parte do WhatsApp e, agora, serão únicos, no que diz respeito à criptografia.

Cada código ficará sempre disponível dentro das respectivas informações de cada contato.

As atualizações estão chegando aos poucos para todos os usuários

Embora já tenham sido anunciadas oficialmente pela Meta, tais ferramentas ainda não estão disponibilizadas para toda a base de usuários, uma vez que algumas ainda estão em fase de testes.

A dica, portanto, é se atentar às novas notícias e, sempre que possível, entrar na loja de aplicativos, de modo a verificar se há alguma atualização disponível para o WhatsApp.

