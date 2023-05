Grande vitória! Cientistas encontram chá que diminui nível de açúcar no sangue

O alto nível de açúcar no sangue nada mais é do que o famoso problema de hiperglicemia que, por sua vez, é capaz de resultar em muitos outros problemas para a saúde. Inclusive, entre os mais preocupantes destes problemas está o diabetes do tipo 2, que atualmente infelizmente afeta milhões de cidadãos brasileiros, comprometendo significativamente a qualidade de vida dos mesmos e oferecendo a eles grandes riscos, a longo prazo.

E, como já era de esperar, optar por ter uma alimentação mais adequada é, de fato, uma das melhores iniciativas que uma pessoa deve adotar, caso queira ver a sua hiperglicemia reduzida. Porém, caso a pessoa já dê sinais de que tenha tal problema, é possível, também, que ela recorra a um chá que tem apresentado ótimos resultados, como comprovado por meio de alguns estudos.

Mas, antes de saber qual é esse chá tão promissor, é necessário compreender que um bom médico sempre deve ser procurado, de modo que o cidadão possa seguir as orientações que de fato condizem com seu estado atual de saúde.

Afinal, mesmo que os “remedinhos naturais” realmente apresentem bons resultados, eles jamais irão substituir o tratamento correto a ser seguido.

Como uma pessoa pode saber se tem alto nível de açúcar no sangue

De modo geral, é imprescindível se submeter a exames laboratoriais e obter o diagnóstico direto do próprio médico, a fim de que se possa identificar a hiperglicemia.

Mas, mesmo assim, existem alguns sintomas que a pessoa sente e que podem servir de alerta para a presença de um alto nível de açúcar no sangue.

É o caso, por exemplo:

Do cansaço;

Da urina frequente e em grande quantidade;

Da sensação constante de boca seca;

De sede além do normal;

Da visão consideravelmente turva;

De fome incomum, sendo até mesmo difícil se ver livre desta sensação;

Da coceira nas partes genitais.

Além destes sintomas, existem muitos outros que não devem ser ignorados. Assim como também existem pessoas que simplesmente não sentem nenhum deles e, mesmo assim, possuem uma quantidade preocupante de açúcar circulando nas veias.

O chá que promete diminuir o nível de açúcar no sangue

Um estudo que foi realizado recentemente na Indonésia, mais especificamente pela Universidade Estadual de Manado, teve como objetivo a análise dos efeitos que as folhas de abacateiro, quando em infusão, teriam sobre os ratos de laboratório.

Os ratos em questão foram separados em cinco grupos diferentes, de modo que pudessem receber diferentes doses deste chá tão simples, no decorrer de alguns dias.

Por fim, os cientistas responsáveis pelo estudo concluíram que o nível de açúcar no sangue, nos ratos que beberam o chá em questão, teve uma redução de 63,80%. E isso significa, basicamente, que a hiperglicemia poderia ser controlada com a ajuda desta bebida.

Obviamente, tais testes precisam ser feitos também com humanos, a fim de que se possam testar os efeitos do chá da folha de abacate.

Mas a bebida já pode ser considerada uma luz no fim do túnel, repleta de efeitos significativos.

