Nubank revela quais são as estratégias para EXPLODIR seu limite

A vida financeira realmente é um desafio que presenciamos dia após dia e sempre queremos vencer essa batalha, afinal, hoje em dia tudo preciso de dinheiro e crédito, não é mesmo? Por isso, o banco Nubank compartilhou dicas para ajudar seus usuários a conseguirem ter um valor de crédito maior.

É normal que diversas pessoas não fiquem satisfeito com o limite que o banco disponibiliza para seus clientes, isso porque – infelizmente – metade dos brasileiros estão afogados em dívidas e com score baixo, e o banco ao analisar o histórico descobre que o cliente não é um bom pagador, isso acaba dificultando na hora de liberar o limite.

Nubank compartilhou dicas que podem ajudar aumentar o limite de crédito. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novos hábitos podem aumentar o limite de crédito

O brasileiro precisa aprender a criar novos hábitos financeiros para ter um crescimento, financeiramente falando. O Nubank percebeu isso e compartilhou algumas dicas que seus clientes podem fazer para ter um limite maior no cartão de crédito.

Ou seja, se você é cliente do roxinho e pretende aumentar seu limite segue as dicas que vai ser sucesso! Aprenda quais são os novos comportamentos e o que tem que fazer para aumentar a sua chance de ter um limite maior. O banco afirmou que o algoritmo que trabalha com análise de crédito do roxinho é alimentando frequentemente com as novas informações sobre seus clientes.

Com isso, ele faz buscas de mais dados do cliente para conseguir pôr fim tomar as decisões conforme o perfil de cada um, assim que for aprovado para ter o cartão de crédito do Nubank, a empresa faz uma projeção dos gastos da pessoa, entre as análises são: análises de risco, que é através de dados externos como pontuação do score do Serasa.

Vale ressaltar que cada vez que o cliente usar o cartão de crédito a empresa tem mais informações para entender como pode ajustar o limite de cada cliente conforme o seu uso.

Veja também: Isso faz seu cartão do Nubank ser BLOQUEADO com certeza

Nubank compartilha dicas de como aumentar o seu limite de crédito

Segundo informações do Nubank, o cliente precisa desenvolver novos hábitos para se tornar um bom pagador e ter o reconhecimento das instituições, para isso é necessário:

Pague os boletos em dia

Tente explorar bastante o seu limite atual e faça o pagamento em dia, mas não compre mas do que pode e não deixe de usar o seu limite

Deixe todos os seus gastos no cartão que deseja ter o aumento do crédito

Não use crédito rotativo

Pague o valor total da fatura até o vencimento, não parcele

Deixa a sua renda atualizada no aplicativo.

Como pode ver são regras e dicas fáceis que todos já conhecem, mas que por fim não fazem. O Nubank explicou que existem outros pontos que eles analisam na hora de definir o limite, é analisado dados sobre o cliente em agências de crédito, qual o comportamento de compras e pagamentos e outros.

Veja também: Clientes do Nubank COMEMORAM novo alívio na hora de fazer Pix