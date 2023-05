INSS: Abono “natalino” adiantado; veja quem recebe HOJE

Abono natalino do INSS – Uma onda de alívio financeiro varre o Brasil nesta segunda-feira, 29 de maio, conforme milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem a primeira parcela do tão aguardado 13° salário, além dos seus proventos mensais. Graças ao Decreto n° 11.517, o governo federal permitiu a antecipação do pagamento do 13° salário para aposentados e pensionistas, marcando um dia de maior segurança financeira para muitos brasileiros.

INSS vai pagar abono natalino?

O INSS, nesta segunda-feira, 29 de maio, também está liberando o pagamento das aposentadorias e pensões de maio para os segurados cujos benefícios são de até um salário mínimo (R$ 1.320). Nesta data, estão recebendo os beneficiários cujo número de benefício termina em 3.

Vale ressaltar que os beneficiários que têm direito ao 13° salário receberão o pagamento em duas parcelas, sendo a primeira parcela correspondente a 50% do valor do benefício. Este primeiro repasse é isento de descontos e é depositado junto com a renda do mês do beneficiário. Já a segunda parcela será paga um mês depois, mas já com os descontos previstos, tendo seu início marcado para o final de junho.

A antecipação do 13° salário trará benefícios para mais de 36 milhões de pessoas. O montante total de repasses da União é da ordem de R$ 62,6 bilhões, um valor significativo, especialmente após o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320.

Os pagamentos da antecipação do 13º salário estão sendo feitos para segurados do INSS que recebem benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto. Entretanto, é importante esclarecer que quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao 13º salário.

No primeiro pagamento, os valores das parcelas são equivalentes a 50% do valor que os segurados recebem em seus benefícios. No entanto, na segunda parcela, haverá os descontos legais, como o Imposto de Renda, o que faz com que o valor recebido seja um pouco menor.

Calendário

O calendário de pagamento do 13° do INSS é divulgado pelo instituto e tem início em 25 de maio para aqueles que recebem até um salário mínimo, seguindo a ordem do último dígito do número do benefício, começando pelo 1 e terminando no 0. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento inicia em 1° de junho, também seguindo a ordem do último dígito do número do benefício, mas desta vez agrupando dois números finais por dia, começando pelos finais 1 e 6 e terminando com os finais 5 e 0.

A segunda parcela do 13° salário começa a ser paga em 26 de junho para quem recebe até um salário mínimo, seguindo a mesma lógica do último número do benefício, e em 3 de julho para quem recebe mais de um salário mínimo, seguindo o mesmo agrupamento de dois números finais por dia.

Dessa forma, a antecipação do 13° salário representa um alento financeiro importante para milhões de brasileiros, num momento em que a economia ainda busca se recuperar dos impactos causados pela pandemia. Além disso, reforça a importância da organização e planejamento financeiro, tendo em vista que a segunda parcela sofrerá os descontos legais.

