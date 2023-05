Saiba como obter DESCONTOS utilizando o novo CARTÃO do INSS; garanta seus direitos!

INSS tem novo cartão de descontos? No mundo cada vez mais digital em que vivemos, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu mais um passo em direção à modernização e comodidade para seus beneficiários. A partir de agora, a comprovação de renda para beneficiários do INSS pode ser feita através da carteira virtual lançada no aplicativo Meu INSS, trazendo mais praticidade e eliminação da necessidade de documentação impressa. Mas o que isso realmente significa para os beneficiários e como isso pode impactar a sua vida diária?

Descontos concedidos pelo INSS

Desde a segunda-feira, 22 de maio, os beneficiários do INSS têm a oportunidade de usufruir desta nova funcionalidade. A carteira virtual, uma iniciativa em parceria com o Ministério da Previdência Social, abrange um cartão virtual conhecido como Meu INSS+, que confirma o vínculo do usuário com o Instituto. Um benefício adicional é a possibilidade de usufruir de descontos em várias lojas e serviços, graças a parcerias estabelecidas com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

É importante notar que, no caso do Banco do Brasil, não é necessário ser correntista para aproveitar esses benefícios. Os beneficiários podem acessar a página bb.com.br/minhapagina com o seu cadastro Gov.br e ter acesso a uma variedade de cupons de desconto. Por outro lado, para obter benefícios similares através da Caixa Econômica Federal, é necessário ser cliente do banco, e esses benefícios estão ligados a outros serviços oferecidos pela instituição. A expectativa do INSS é que bancos privados também venham a aderir a este programa no futuro.

Quem pode usar o Meu INSS+? A resposta é simples: aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS. A carteira virtual é facilmente acessível através do aplicativo Meu INSS, onde o ícone “Carteira do Beneficiário” leva ao cartão virtual. Os descontos podem ser obtidos em estabelecimentos específicos, que são parceiros dos bancos. De acordo com o Banco do Brasil, as ofertas são dinâmicas, com os cupons podendo ser alterados ou renovados conforme a negociação com os parceiros.

Os descontos vão desde 10% de desconto no site Petlove, que vende produtos para animais, até descontos de R$ 100 em jogos de panelas com fundo de indução. Além disso, os beneficiários podem obter 10% de desconto no Pix para a compra de notebooks das marcas Positivo e Vaio, um mês de telemedicina grátis com a Ciclic, descontos de 12% em smartphones da Apple, Samsung e Motorola no site Trocafy, e muitos outros. A lista completa e atualizada pode ser conferida no site bb.com.br/minhapagina, com acesso pelo cadastro Gov.br.

Já na Caixa Econômica Federal, apenas correntistas têm acesso aos benefícios. As vantagens incluem descontos de até 30% na Extrafarma, 30% na Panvel, até 40% nas farmácias Farmalife, Drogarias Tamoio, Drogaria Rosário e Drogasmil, e até 75% nas farmácias Pague Menos, Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. Há também descontos de 15% no departamento de Moda Esportiva do site da Centauro, meia-entrada e 50% de desconto na pipoca de caramelo na rede de cinemas Cinemark, entre outros. Estes benefícios estão disponíveis no site caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/inss/.

Críticas

No entanto, nem todos consideram essa nova iniciativa do INSS um progresso. O lançamento foi criticado pelo Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). João Inocentini, presidente da instituição, argumentou que há questões mais urgentes a serem resolvidas pelo INSS, como o aumento das filas de segurados.

Em resposta às críticas, o INSS afirmou que a carteira do beneficiário foi criada para eliminar uma etapa da comprovação da condição de aposentado ou pensionista e que o cartão virtual Meu INSS+ é resultado da parceria com bancos públicos para oferecer descontos aos segurados. O Instituto também garantiu que ambos os serviços não requerem análise adicional e não demandam alocação de pessoal adicional.

Para finalizar, é importante frisar que o INSS também declarou que, nos próximos dias, os mil concursados aprovados no último concurso serão nomeados e trabalharão na análise de benefícios, visando um atendimento mais ágil e eficaz. Além disso, o INSS afirmou que as críticas sobre a ausência de debate com setores da sociedade são infundadas, pois os cartões virtuais não representam qualquer ônus para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios.

