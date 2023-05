Caixa retoma modalidade do FGTS: novo saque ANIMA os trabalhadores

Quem não quer entrar na conta e ter um valor extra depositado, não é mesmo? Vai ajudar bastante, principalmente se for no mês do seu aniversário, imagina que presentão! Por mais que pareça algo que não é possível de acontecer temos uma notícia para você, existe sim a possibilidade de ter isso através de uma modalidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

saque-aniversário do FGTS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa autoriza saque do FGTS, veja a modalidade

Estamos falando da modalidade do saque-aniversário do FGTS, que é opcional pela parte do trabalhador e que pode no mês do aniversário realizar o saque de uma parte do valor, e assim pode usar o valor com suas necessidades.

No entanto, é necessário o trabalhador entender para saber como funciona essa modalidade antes de fazer a solicitação para não se arrepender depois, pois é algo de longo prazo. O saque-aniversário do FGTS não está disponível para todos os trabalhadores, pois quem deseja ter essa modalidade precisa realizar a troca de modalidade e abrir mão do saque-rescisão.

Lembrando que essa mudança precisa ser feita até o último dia do mês de nascimento do funcionário para que assim o saque-aniversário possa ser feito ainda no mesmo ano, pois se caso não fizer isso antes é preciso esperar até o ano seguinte.

Saque-aniversário do FGTS

Assim que o trabalhador escolhe a opção do saque-aniversário, começa a ter direito de receber uma parte do valor disponível da conta no mês de aniversário todos os anos, porém é válido ressaltar que existe um limite de valor a ser recebido, porém tudo vai depender do valor que tem na conta.

O valor do saque que o trabalhador pode fazer está estabelecido em uma tabela com alíquotas que podem variar de 5% a 50%. Ou seja, quem tem na conta um valor mais alto pode receber um valor adicional, que é conhecida como parcela bônus.

Essa parcela bônus pode ser acrescentada no valor do saque a partir de 40% do saldo que está disponível, esse montante varia de R$ 50 a R$ 2.900, como informamos acima, tudo vai depender do saldo disponível que tem na conta FGTS do trabalhador.

O funcionário que opta pela modalidade do saque-aniversário implica também na renúncia ao direito de sacar o valor total, em caso de demissão sem a justa causa, porém a multa de 40% sobre o saldo do fundo em demissão sem justa causa vai continuar válida e precisa ser paga ao trabalhador.

O saque-aniversário vai oferecer aos trabalhadores uma possibilidade de anualmente ter acesso a uma parte do valor disponível e no mês do aniversário. Porém, é necessário primeiro se informar, conhecer as condições para realmente confirmar de seja ter esse saque, já que é a longo prazo.

