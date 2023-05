Alô, aposentados! Calendário do INSS tem novidade BOA DEMAIS

O mês de maio está sendo maravilhoso para os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pois além de já começarem a receber um valor maior do benefício devido ao reajuste do salário-mínimo, tem também a antecipação do 13º salário e agora eles vão poder solicitar um empréstimo consignado maior.

Os segurados do INSS estão bem contentes e animado com essas novas possibilidades que estão surgindo em maio. Nesta última quinta-feira (25) os pagamentos iniciaram referente ao novo valor do salário-mínimo, e estima-se que mais de 60% dos aposentados e pensionistas do instituto sejam beneficiados por esse aumento.

mês de maio recheado. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

13º do INSS: Primeira parcela

Outro benefício que também começou a ser pago nesta última quinta-feira (25) é o 13º do INSS, é a primeira parcela que começou a ser paga junto com o pagamento referente ao mês vigente, esses valores estão sendo depositados para os aposentados, pensionistas e de quem recebe auxílios do governo.

Lembrando que esse repasse antecipado do abono é pago para todos os cidadãos que são segurados e dependentes da Previdência Social que vai até o dia sete de junho. Esse pagamento foi adiantado para ajudar os beneficiários a terem um financeiro adicional, principalmente pelos momentos difíceis que passamos nos últimos anos.

Destacando que o 13º do INSS é um direito totalmente garantido aos seus segurados e dependentes da previdência social em todo o Brasil, esse repasse antecipado do abono além de ajudar com as despesas, especialistas dizem que o segurado pode utilizar o dinheiro para fazer um planejamento.

Calendário de maio tem bastante novidade para os beneficiários

Como foi informado acima, maio está sendo um mês de boas novas para todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e tem bastante motivo para comemorar, como por exemplo: o reajuste do valor do salário-mínimo que agora está em R$ 1.320,00 e assim todos os beneficiários que recebem até um salário-mínimo começaram neste mês a receber a mais.

A novidade também é que agora os segurados do INSS vão pode fazer um empréstimo consignado maior para ter uma flexibilidade financeira, além disso, a antecipação do 13º do INSS para ser pago a primeira parcela ainda no primeiro semestre do ano vai ser um alívio para eles.

O INSS por mais que tenha bastante falhas tem demostrado compromisso em oferecer benefícios aos seus segurados pois é extremamente importante colaborar com esse público e dar estabilidade para quem participa da previdência social a bons anos.

Você que é beneficiário fique atento se os seus dados estão atualizados para que o órgão faça o pagamento, e lembre-se use esse dinheiro se forma inteligente.

