Feirão Limpa Nome da SERASA: pague só 1% da dívida

No Brasil, devido a vários fatores, uma boa parte da população se encontra inadimplente com pelo menos uma conta, o que totaliza cerca de 65 milhões de brasileiros, ou seja, o número é bastante alto. Isso é uma questão cultural que acabou se acentuando ainda mais pela crise financeira que foi ocasionada pela pandemia da Covid-19. Ter o nome sujo é algo péssimo, pois caso a pessoa precise contratar crédito no futuro, as chances são remotas e caso dê certo, as taxas de juros serão altíssimas. Todavia, durante o feirão limpa nome da Serasa, os consumidores terão a chance de pagar suas dívidas com até 99% de desconto, entenda.

Dá para negociar as dívidas sem sair de casa

Devido a vida corrida da maioria dos trabalhadores, que geralmente só possuem hora para sair de casa e não para voltar, o feirão está dando a possibilidade de cada consumidor quitar suas dívidas sem sair de casa. A negociação pode ser feita tanto pelo celular quanto pelo computador, tudo é bastante indutivo.

Como quase todo mundo possui um aparelho celular, fica mais fácil de realizar a negociação, basta efetuar o download do aplicativo, que está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS, o cadastro é feito rapidamente e dura poucos minutos apenas.

Outra opção é chamar a empresa pelo WhatsApp oficial, que é o: (11) 99575-2096. Lembrando, que só há esse número para tratar de assuntos relacionados à negociação de dívidas, qualquer outro número que te procurar alegando ser da Serasa, não acredite, é golpe.

São várias as empresas parceiras do Feirão Limpa Nome da Serasa

Basicamente, quase todas empresas brasileiras estão aderidas ao feirão em questão, para possibilitar que os consumidores consigam negociar suas pendências. Atualmente, a plataforma conta com 60% das dívidas dos usuários, então, há grandes chances da sua dívida estar inclusa na plataforma da Serasa.

São vários os parceiros do feirão, como bancos, operadores de telefonia, faculdades, lojas e muitos outros parceiros dos mais variados setores. Além disso, em todas as empresas, o consumidor pode conseguir um grande desconto.

Lembrando que há várias vantagens de negociar sua conta pelo Feirão da Serasa, a saber:

Na maioria das ofertas, é possível parcelar as dívidas em até 72 vezes;

Caso você opte por pagar via pix, a dívida é debitada em segundos;

O seu nome não ficará mais com restrições, o que pode possibilitar a você conseguir crédito na praça.

Outra dúvida comum é acerca do prazo que há para que a dívida seja retirada do seu nome, após o pagamento da dívida ou da primeira parcela – nos casos de parcelamento – a dívida é para ser retirada do seu nome em até cinco dias úteis. Ao passo que em alguns casos, por algum problema isso não ocorre, então, se sua dívida continuar ativa, entre em contato com a empresa credora, para que ela possa dar baixa no débito. Além disso, caso opte pelo parcelamento, sempre avalie se o valor das parcelas realmente irão caber em seu bolso, caso não pague, o seu nome pode voltar a ser negativado.

